Turcja wyszła obronną ręką i awansowała po pokonaniu Iranu
Turcja wygrała z Iranem w spotkaniu ostatniej kolejki fazy interkontynentalnej VNL 3:1. Oznacza to, że Turcja skończył pierwszy etap rozgrywek Ligi Narodów na siódmym miejscu, z kolei Iran finiszował na 14. lokacie.
Iran rozpoczął mecz od stanu 2:0 na swoją korzyść. Potem było tylko lepiej, Irańczycy konsekwentnie powiększali swoją przewagę, powodując zagubienie wśród Turków, którzy ostatecznie przegrali pierwszego seta ośmioma punktami (17:25).
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Podopieczni Roberto Piazzy z podobnym zaangażowaniem rozpoczęli drugą partię. Turcja jednak tym razem nie dała się zaskoczyć i była bardziej waleczna i przejęła inicjatywę od stanu 3:3, nie tracąc prowadzenia do końca seta - ten skończył się 25:22.
Najciekawiej zrobiło się w trzecim secie, w którym - pierwszy raz w meczu - lepiej zaczęli siatkarze Slobodana Kovaca, którzy oddali inicjatywę od stanu 2:1. Odzyskali ją dopiero, gdy tablica świetlna pokazywała wynik 10:11, odwrócili wynik i wygrali dziewięcioma "oczkami" (25:16).
Rozstrzygnięcie nadeszło dopiero w czwartym secie. Jego początek był jednak bardzo wyrównany - dopiero, gdy było 4:4, prowadzenie przejęli Turcy, którzy sprawnie odskoczyli na sześć punktów (12:6) i ostatecznie wygrali 25:19.
Turniej finałowy VNL zostanie rozegrany w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w chińskim mieście Ningbo. Wystąpi w nim siedem najlepszych drużyn w tabeli oraz gospodarz.Przejdź na Polsatsport.pl