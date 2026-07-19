UFC Fight Night 281: Dricus Du Plessis - Kamaru Usman. Wyniki i skróty walk

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Za nami gala UFC Fight Night 281. W walce wieczoru doszło do starcia dwóch były mistrzów - Dricusa Du Plessisa oraz Kamaru Usmana. Wygrał zawodnik z Republiki Południowej Afryki, który pewnie wypunktował rywala. Poniżej wyniki i skróty pojedynków.

Zawodnik MMA krzyczy z radości po wygranej walce w klatce, w tle publiczność.
fot. Polsat Sport
Dricus Du Plessis wygrał na gali UFC Fight Night 281

Wyniki walk na gali UFC Fight Night 281:

Waga średnia: Dricus Du Plessis pokonał Kamaru Usman przez jednogłośną decyzję sędziów.

Waga średnia: Christian Leroy Duncan pokonał Jareda Cannoniera przez jednogłośną decyzję sędziów.

Waga lekka: Chase Hooper pokonał Mitcha Ramireza przez poddanie w trzeciej rundzie.

Waga słomkowa: Fatima Kline pokonała Tabathę Ricci przez jednogłośną decyzję sędziów.

Waga piórkowa: Tommy McMillen pokonał Alberto Montes przez techniczny nokaut (TKO) w trzeciej rundzie.

Waga piórkowa: Jose Delgado pokonał Austina Bashiego przez jednogłośną decyzję sędziów.

Waga półśrednia: Jean-Paul Lebosnoyani pokonał Seok Hyeon Ko przez jednogłośną decyzję sędziów.

Waga półciężka: Felipe Franco pokonał Levi Rodriguesa Jr. przez techniczny nokaut (TKO) w drugiej rundzie.

HP, Polsat Sport
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DRICUS DU PLESSISMMASPORTY WALKIUFC
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