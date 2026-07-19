UFC Fight Night 281: Dricus Du Plessis - Kamaru Usman. Wyniki i skróty walk
Za nami gala UFC Fight Night 281. W walce wieczoru doszło do starcia dwóch były mistrzów - Dricusa Du Plessisa oraz Kamaru Usmana. Wygrał zawodnik z Republiki Południowej Afryki, który pewnie wypunktował rywala. Poniżej wyniki i skróty pojedynków.
UFC Fight Night 281: Felipe Franco - Levi Rodrigues Jr. Skrót walki
UFC Fight Night 281: Seok Hyeon Ko - Jean-Paul Lebosnoyani. Skrót walki
UFC Fight Night 281: Jose Delgado - Austin Bashi. Skrót walki
UFC Fight Night 281: Tommy McMillen - Alberto Montes. Skrót walki
UFC Fight Night 281: Tabatha Ricci - Fatima Kline. Skrót walki
UFC Fight Night 281: Chase Hooper - Mitch Ramirez. Skrót walki
UFC Fight Night 281: Jared Cannonier - Christian Leroy Duncan. Skrót walki
UFC Fight Night 281: Dricus Du Plessis - Kamaru Usman. Skrót walki
Wyniki walk na gali UFC Fight Night 281:
Waga średnia: Dricus Du Plessis pokonał Kamaru Usman przez jednogłośną decyzję sędziów.
Waga średnia: Christian Leroy Duncan pokonał Jareda Cannoniera przez jednogłośną decyzję sędziów.
Waga lekka: Chase Hooper pokonał Mitcha Ramireza przez poddanie w trzeciej rundzie.
Waga słomkowa: Fatima Kline pokonała Tabathę Ricci przez jednogłośną decyzję sędziów.
Waga piórkowa: Tommy McMillen pokonał Alberto Montes przez techniczny nokaut (TKO) w trzeciej rundzie.
Waga piórkowa: Jose Delgado pokonał Austina Bashiego przez jednogłośną decyzję sędziów.
Waga półśrednia: Jean-Paul Lebosnoyani pokonał Seok Hyeon Ko przez jednogłośną decyzję sędziów.
Waga półciężka: Felipe Franco pokonał Levi Rodriguesa Jr. przez techniczny nokaut (TKO) w drugiej rundzie.Przejdź na Polsatsport.pl