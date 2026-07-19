Ujawnili okoliczności śmierci uczestnika MŚ 2026. "Nie mogę tego dłużej znieść"

Przypomnijmy - 11 lipca pojawiła się informacja o śmierci piłkarza. Adams zmarł w wieku 25 lat.

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Teraz portal News24 ujawnił szokujące okoliczności śmierci zawodnika. Zdaniem dziennikarzy, pomocnik przechodził trudny okres po śmierci swojej babci, która zmarła niedawno.

Ich zdaniem wieczorem 10 lipca zawodnik miał pokłócić się ze swoją partnerką. W dzień śmierci rano miał zadzwonić do swojego ojca, mówiąc rzekomo, że "nie może tego dłużej znieść".

Aktualnie trwa śledztwo w celu ustalenia dokładnej przyczyny jego śmierci.

🚨🇿🇦 𝗡𝗘𝗪: More details have emerged surrounding the death of Jayden Adams.



Just days after featuring at the World Cup, the South African player was found dead at his home.



The Mamelodi Sundowns midfielder had reportedly been going through a difficult period following the… pic.twitter.com/pSDrjZnZEw — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 19, 2026

Środkowy pomocnik ostatnio był zawodnikiem Mamelodi Sundowns FC, do którego w 2025 roku trafił z ekipy Stellenbosch FC.

Podczas MŚ 2026 wystąpił w trzech meczach RPA w fazie grupowej - z Meksykiem (0:2), Czechami (1:1) i Koreą Południową (1:0). Spotkanie z Kanadą (0:1), po którym jego kadra odpadła z mundialu, spędził na ławce rezerwowych.

Łącznie w reprezentacji RPA rozegrał dziewięć spotkań, strzelając jednego gola.

BS, Polsat Sport