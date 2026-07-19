Ujawnili okoliczności śmierci uczestnika MŚ 2026. "Nie mogę tego dłużej znieść"
Kilka dni temu piłkarski świat zszokowała informacja o śmierci Jaydena Adamsa, który chwilę wcześniej wystąpił podczas mistrzostw świata 2026 w trzech meczach grupowych w barwach reprezentacji Republiki Południowej Afryki. Media z RPA właśnie opisały okoliczności jego śmierci.
Przypomnijmy - 11 lipca pojawiła się informacja o śmierci piłkarza. Adams zmarł w wieku 25 lat.
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Teraz portal News24 ujawnił szokujące okoliczności śmierci zawodnika. Zdaniem dziennikarzy, pomocnik przechodził trudny okres po śmierci swojej babci, która zmarła niedawno.
Ich zdaniem wieczorem 10 lipca zawodnik miał pokłócić się ze swoją partnerką. W dzień śmierci rano miał zadzwonić do swojego ojca, mówiąc rzekomo, że "nie może tego dłużej znieść".
Aktualnie trwa śledztwo w celu ustalenia dokładnej przyczyny jego śmierci.
Środkowy pomocnik ostatnio był zawodnikiem Mamelodi Sundowns FC, do którego w 2025 roku trafił z ekipy Stellenbosch FC.
Podczas MŚ 2026 wystąpił w trzech meczach RPA w fazie grupowej - z Meksykiem (0:2), Czechami (1:1) i Koreą Południową (1:0). Spotkanie z Kanadą (0:1), po którym jego kadra odpadła z mundialu, spędził na ławce rezerwowych.
Łącznie w reprezentacji RPA rozegrał dziewięć spotkań, strzelając jednego gola.Przejdź na Polsatsport.pl