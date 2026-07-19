Wypadek na Tour de France! Wicelider musiał wycofać się z wyścigu

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Wicelider Tour de France Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) upadł na trasie niedzielnego 15. etapu na 21 kilometrów przed metą i odniósł kontuzję, która wykluczyła go z dalszej rywalizacji. Pierwsze informacje z trasy wskazują, że Duńczyk uderzył o krawężnik i doznał złamania obojczyka.

Kolarz w białej koszulce i czerwonych spodenkach jedzie pod górę na rowerze szosowym po asfaltowej drodze wśród wysokich drzew.
fot. AFP
Jonas Vingegaard

Do kraksy, w której uczestniczyli także jego kolega z zespołu Amerykanin Sepp Kuss i Austriak Felix Grosschartner, doszło na czele peletonu ścigającego grupę uciekinierów. Na ostrym zakręcie w prawo jadący na czele stawki i dyktujący tempo koledzy Vingegaarda z ekipy Vismy weszli w wiraż ze zbyt dużą prędkością. Czwórka na czele zdołała pokonać zakręt, ale jadący na ich kole zawodnicy nie zmieścili się na jezdni i upadli na krawężnik i chodnik.

 

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Dwójka poszkodowanych szybko otrzymała pomoc i ruszyła za grupą, ale duński wicelider długo nie podnosił się z jezdni. Na miejscu szybko zjawił się lekarz wyścigu i po kilku minutach Vingegaard z ręką na temblaku wsiadł do karetki pogotowia.

 

Peleton, z liderem Tadejem Pogacarem, wyraźnie zwolnił po kraksie czekając na poszkodowanych, ale kiedy do zawodników dotarła informacja, że Duńczyk musiał się wycofać, ponownie zwiększył tempo. 

BS, PAP
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