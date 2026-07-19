Zacięty finał! Znany tenisista z trofeum

27-letni Tsitsipas, obecnie klasyfikowany na 85. miejscu w rankingu, zdobył 13. tytuł w cyklu ATP, ale pierwszy od lutego 2025 roku, gdy triumfował w Dausze. Były numer trzy klasyfikacji ATP (sierpień 2021) na koncie ma też 18 przegranych finałów.

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Cztery lata młodszy Collignon po raz pierwszy awansował do finału imprezy ATP. Na światowej liście jest notowany na 42. pozycji.

Niedzielny pojedynek był ich pierwszym starciem.

Stefanos Tsitsipas - Raphael Collignon 6:4, 6:7 (3-7), 6:3.

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PAP