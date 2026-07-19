Znana tenisistka powtórzyła sukces matki! Zagra w finale

Sakkari, 37. w rankingu WTA, powtórzyła sukces swojej matki Angeliki Kanellopoulou, która 40 lat temu również dotarła do finału turnieju w rodzinnych Atenach. 30-letnia Greczynka awansowała do pierwszego finału od 2024 roku i ma szansę na wywalczenie trzeciego tytułu w karierze. Ostatnie trofeum zdobyła w 2023 roku w Guadalajarze.

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Krejcikova, 32. w światowym zestawieniu, po wielu problemach zdrowotnych wraca na najwyższy poziom. W tym sezonie 30-letnia Czeszka dotarła już do finału w 's-Hertogenbosch. Jej ostatnim z ośmiu tytułów pozostaje wielkoszlemowy Wimbledon, który wygrała w 2024 roku.

W bezpośredniej rywalizacji jest 3-0 dla Krejcikovej.

W pierwszej rundzie gry pojedynczej w Atenach odpadła Magda Linette. Występująca z „ósemką” Poznanianka została wyeliminowana przez Japonkę Mai Hontamę, przegrywając 4:6, 5:7. W półfinale debla odpadły natomiast rozstawione z numerem trzecim Katarzyna Piter i Eudice Chong z Hongkongu, które w piątek przegrały z najwyżej rozstawionymi Hao-Ching Chan z Tajwanu i Miyu Kato z Japonii 3:6, 6;3, 5-10.

PI, PAP