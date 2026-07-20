Awantura po zakończeniu finału MŚ 2026! Piłkarzom puściły nerwy

Finałowe starcie rozstrzygnęło się dopiero w dogrywce. Decydującą bramkę w 106. minucie zdobył Ferran Torres, zapewniając tym samym swojej kadrze drugie takie trofeum w historii. Piłkarze z Ameryki Południowej kończyli spotkanie w osłabieniu, ponieważ w doliczonym czasie drugiej połowy drugą żółtą kartkę obejrzał Enzo Fernandez.

Zaraz po końcowym gwizdku zawodnikom obu drużyn puściły nerwy, a skumulowane emocje wzięły górę. Zapisy wideo pokazują, że gdy tylko sędzia Slavko Vincic zakończył mecz, Leandro Paredes podszedł do Erica Garcii i chwycił go za szyję.

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W odpowiedzi na to zachowanie zainterweniował Gavi, który pełnił w tym spotkaniu rolę rezerwowego. Gracz Boca Juniors przeniósł wówczas swoją uwagę na młodego Hiszpana. Argentyńczyk szarpnął go i powalił na murawę, co zapoczątkowało dłuższą przepychankę pomiędzy zawodnikami obydwu zespołów. Równolegle, w innej części boiska, doszło do słownej utarczki pomiędzy Nicolasem Otamendim a Rodrim.

Sytuacja wymagała natychmiastowej reakcji osób znajdujących się w pobliżu. W środek zbiegowiska wbiegli selekcjoner Lionel Scaloni oraz Thiago Almada, którzy starali się fizycznie powstrzymać 32-latka.

Ze względu na powagę incydentu do akcji wkroczyli również inni zawodnicy z ławek rezerwowych, członkowie sztabów szkoleniowych oraz służby porządkowe. Ostatecznie awanturujących się graczy udało się rozdzielić, co umożliwiło reprezentantom "La Furia Roja" spokojne świętowanie triumfu w mistrzostwach świata.

ŁO, Polsat Sport