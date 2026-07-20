Babilon MMA 59. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

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Już w piątek 24 lipca odbędzie się Babilon MMA 59 w Międzyzdrojach. W walce wieczoru Marcin Sianos zmierzy się z Przemysławem Mysialą. Do klatki powróci również Krzysztof Głowacki, który zawalczy z Damianem Kostrzewą. Transmisja Babilon MMA 59 w Super Polsacie, Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go.

Mężczyzna z łysą głową i zarostem, ubrany w czarną bluzę z kapturem, patrzy w bok. W tle znajduje się ściana z logotypami różnych marek.
fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Babilon MMA 59?

Marcin Sianos zapowiedział, że najbliższa gala będzie dla niego wyjątkowa. - Lato, otwarte powietrze, walka wieczoru... To wszystko tworzy niesamowity klimat. (...) Chcę zostać zapamiętany jako zawodnik mocno bijący i nieustępliwy - przekazał.

 

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Rywal "Thanosa" należy do najbardziej utytułowanych zawodników polskiego MMA. Przemysław "Polish Bear" Mysiala ma za sobą występy w czołowych organizacjach i bogatą kolekcję mistrzowskich pasów (m.in. FEN), jednak Sianos wierzy, że jego największe atuty okażą się decydujące.

 

- Kiedyś jeden z trenerów powiedział, że jeśli spotyka się dwóch dobrych, mocnych i doświadczonych zawodników, to zawsze wygrywa ten większy. Niedźwiedź zostanie upolowany. Jestem tego pewien - zadeklarował.

 

Ponadto w Międzyzdrojach dojdzie do starcia byłego mistrza świata w boksie Krzysztofa Głowackiego z byłym reprezentantem Polski w piłce ręcznej Damianem Kostrzewą. Do klatki powróci również niepokonany Szymon Herrmann, który zmierzy się z byłym mistrzem Babilonu Łukaszem Siwcem.

 

Gdzie obejrzeć galę Babilon MMA 59?


Transmisja gali Babilon MMA 59 w piątek 24 lipca od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.

 

 

Karta walk Babilon MMA 59
Walka wieczoru (MMA 3 x 5 min):

 

120 kg: Marcin Sianos (8-9) - Przemysław "Polish Bear" Mysiala (25-13-1)

 

Karta główna (MMA 3 x 5 min):

 

93 kg: Krzysztof Głowacki (MMA 2-2 / Boks 32-4) - Damian Kostrzewa (2-2)

84 kg: Szymon Herrmann (6-0) - Łukasz "Brutal" Siwiec (9-5)

77 kg: Arli Kambilo (6-1) - Kleverson Cruz (15-10)

66 kg: Erik Rushanyan (3-0) - Filip Jarocki (5-8)

84 kg: Damian Piskorz (1-0) - Patryk Domarus (2-2)

61 kg: Wojciech Pająk (2-1) - Jakub Grigoryan (1-0)

77 kg: Marcin Kopcza (2-3-1) - Andre "Angry" Langen (3-3)

77 kg: Seweryn Mańkowski (1-1) - Bartosz Wieczorek (debiut)

 

Karta wstępna (MMA semi-pro 3 x 3 min):

 

77 kg: Michał Szczepański (2-0) - Denis Budnik (debiut)

73 kg: Paweł Kopaczka (0-2) - Alan Kin (7-3)

HP, Polsat Sport
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