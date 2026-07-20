Dominacja Hiszpanów! Poznaliśmy zdobywców nagród indywidualnych MŚ 2026

Reprezentacja Hiszpanii, która triumfowała w niedzielnym finale (1:0), zdominowała również stawkę w nagrodach indywidualnych. Złotą Piłkę, przyznawaną najlepszemu zawodnikowi całego mundialu, otrzymał Rodri - zdobywca Złotej Piłki przyznawanej przez "France Football" z 2024 roku.

Wyróżniono również defensywę "La Furia Roja". Złota Rękawica dla najlepszego bramkarza turnieju powędrowała do Unaia Simona, który dodatkowo ustanowił nowy rekord mistrzostw świata pod względem czasu gry bez straconego gola. Hiszpan zachował czyste konto przez 519 minut, bijąc tym samym osiągnięcie Waltera Zengi (517 minut).

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W klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców bezkonkurencyjny okazał się Kylian Mbappe. Francuz zakończył turniej z imponującym dorobkiem dziesięciu goli, co zagwarantowało mu statuetkę Złotego Buta. To już jego drugie tego typu wyróżnienie z rzędu (wcześniej triumfował w 2022 roku). Ponadto stał się on pierwszym od 1970 roku zawodnikiem, który zdobył co najmniej 10 bramek na jednym mundialu. Poprzednio wyczynu tego dokonał legendarny Gerd Muller.

Stawkę tegorocznych laureatów uzupełnił kolejny reprezentant świeżo upieczonych mistrzów świata. Tytuł najlepszego piłkarza młodego pokolenia powędrował do zawodnika FC Barcelony, Pau Cubarsiego.