Klub z Zabrza jest jednym z najbardziej utytułowanych w naszym kraju. Górnik aż 14-krotnie zdobywał mistrzostwo Polski i siedem razy sięgał po Puchar Polski. Jest on także jedynym polskim zespołem, który wystąpił w meczu o prestiżowe trofeum Starego Kontynentu. W 1970 roku Górnik musiał uznać wyższość Manchesteru City w starciu o Puchar Zdobywców Pucharów.

W minionym sezonie Zabrzanie zajęli w PKO BP Ekstraklasie drugie miejsce, czym zapewnili sobie udział w drugiej rundzie kwalifikacji do Champions League, gdzie zmierzą się z wicemistrzem Turcji - Fenerbahce Stambuł.

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Możliwość udziału aż pięciu zespołów w europejskich rozgrywkach to efekt dobrej postawy polskich klubów w ostatnich sezonach, co skutkowało systematycznymi postępami w rankingu UEFA. Dwa lata temu to była dopiero 21. lokata, a na koniec sezonu 2024/25 - już 15. Ten sezon Polska rozpocznie na 11. pozycji, ale przywileje z tego tytułu będą widoczne za rok - wówczas to najlepszy zespół w kraju do walki o Ligę Mistrzów przystąpi dopiero od czwartej rundy eliminacyjnej.

Gdzie obejrzeć mecz Fenerbahce - Górnik Zabrze w eliminacjach Ligi Mistrzów?

Spotkanie drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów pomiędzy Fenerbahce a Górnikiem Zabrze odbędzie się we wtorek, 21 lipca. Początek meczu o godzinie 20:00. Transmisja w Super Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Przedmeczowe studio od 18:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

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