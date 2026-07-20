Fatalna sytuacja finansowa polskiego klubu. Wycofał się z ligi

Skra Częstochowa zakończyła poprzedni sezon Grupy 3 III Ligi na czwartym miejscu. Wynik sportowy dawał podstawy do tego, aby z optymizmem patrzeć w przyszłość. Niestety, znacznie gorzej jest pod względem organizacyjnym.

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W poniedziałek Skra wydała oświadczenie, w którym poinformowała o wycofaniu drużyny z rozgrywek.



"Pragniemy podkreślić, że w ostatnich miesiącach dołożyliśmy wszelkich starań i podjęliśmy szereg działań zmierzających do zabezpieczenia przyszłości funkcjonowania drużyny seniorów na szczeblu III ligi. Prowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami środowiska biznesowego oraz różnymi instytucjami, których celem było pozyskanie dodatkowego finansowania. Równolegle negocjowaliśmy z wierzycielami możliwość rozłożenia zobowiązań Klubu w czasie.



Niestety, pomimo pełnego zaangażowania, determinacji i podejmowanych wysiłków, nie udało się zapewnić Klubowi finansowania, które gwarantowałoby stabilne i bezpieczne funkcjonowanie drużyny seniorów na poziomie Betclic III Ligi" - czytamy w oświadczeniu.



Dramatyzmu sytuacji dodaje fakt, że do finansowej zapaści doszło w roku jubileuszowym. Skra powstała bowiem dokładnie 100 lat temu.