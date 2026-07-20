Grbić podsumował występy Polaków w VNL. Tak mówi o Ukrainie

Ostatnim przystankiem podopiecznych serbskiego szkoleniowca było Chicago, gdzie udało się odnieść komplet zwycięstw i stracić zaledwie seta. Polacy pokonali Bułgarów, Brazylijczyków, Francuzów i Amerykanów, co z pewnością robi wrażenie.

- Teraz to wygląda, że było łatwo, ale każdy mecz był trudny i musieliśmy grać swoją najlepszą siatkówkę. I udało się. Myślę, że rzecz, która mi się bardzo podobała na tym turnieju to gra blok-obrona. Zrobiliśmy duży krok. To było widać zwłaszcza przeciwko Amerykanom. Ten system pracuje. Mieliśmy też kilka zmian w trakcie meczu, gdzie każdy zawodnik z ławki naprawdę nam pomógł. Tego potrzebujemy i mam nadzieję, że zostaniemy na tym poziomie, chociaż mam nadzieję, że to nie jest jeszcze nasz najwyższy poziom. Liczę, że przed nami jeszcze trzy mecze do końca i od teraz będziemy mieć najlepszy zespół na świecie - powiedział Grbić w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim dla Polsatu Sport.

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Komplet zwycięstw pozwolił Polakom zająć drugie miejsce w tabeli, co oznacza, że rywalem naszych siatkarzy w ćwierćfinale będzie Ukraina. Ekipa ze wschodu pierwszy raz wystąpi w turnieju finałowym Ligi Narodów.

- Musimy pamiętać, że oni wygrali cztery razy z rzędu w drugim turnieju. Oczywiście ten zespół wygląda inaczej, kiedy gra Płotnicki. To jest dla nich historyczny sukces i jestem pewien, że wszyscy będą grali swoją najlepszą siatkówkę. My też musimy to zrobić i starać się zagrać na naszym poziomie - zaznaczył Grbić.

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Rozmowa z Nikolą Grbiciem w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport