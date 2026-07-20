Guardiola zostanie selekcjonerem kadry? Pierwsze rozmowy już się odbyły

Guardiola prowadził Manchester City w latach 2016-2026. W ciągu tej dekady wywalczył z "The Citizens" wiele trofeów, w tym sześć mistrzostw Premier League, puchar Ligi Mistrzów oraz Klubowe Mistrzostwo Świata.

Choć na pożegnalnej konferencji prasowej trener zapowiedział dłuższą przerwę od futbolu i chęć odpoczynku, stacja Sky Sport poinformowała o jego niedawnych negocjacjach, które odbyły się w Barcelonie. Z Hiszpanem spotkali się nowo mianowany dyrektor techniczny włoskiej kadry, Paolo Maldini, oraz współpracujący z nim Leonardo.

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"Azzurri" szukają następcy Gennaro Gattuso, z którym rozwiązano kontrakt po przegranym finale baraży o awans na MŚ 2026 z Bośnią i Hercegowiną. Włoska Federacja Piłkarska (FIGC) przygotowała już listę potencjalnych kandydatów na stanowisko selekcjonera. Znajdują się na niej tacy szkoleniowcy jak Antonio Conte, Roberto Mancini czy Andrea Pirlo.

Głównym celem działaczy pozostaje jednak Guardiola, co potwierdza niedawne spotkanie z hiszpańskim trenerem.

ŁO, Polsat Sport