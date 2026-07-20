Hajto grzmi! "Byłoby to niesprawiedliwe, gdyby Argentyna zdobyła mistrzostwo świata"

- Byłoby to niesprawiedliwe, gdyby Argentyna zdobyła mistrzostwo świata, gdyż uważam, że były zespoły dużo lepsze, chociażby jak Hiszpania, która wygrała, ale i Francja i Anglia, wydaje mi się, były to zespoły, które ładnie w piłkę grały. Przede wszystkim dla mnie Francja - wyjawił Hajto.

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Były obrońca m.in. Schalke 04 był pod wrażeniem postawy Francji i przypomniał spotkanie półfinałowe, kiedy to "Trójkolorowi" mierzyli się z Hiszpanami w półfinale (0:2).



- No to była drużyna, która tak naprawdę się nie zmęczyła do meczu z Hiszpanią i wydawało mi się naprawdę, że jest to zespół, mimo wszystko, troszeczkę lepszy w ofensywie od Hiszpanii, ale okazało się, że Hiszpanie najlepszy swój mecz w turnieju zagrali właśnie w najważniejszym momencie z Francją, bo taktycznie rozegranie tego meczu i wszystkiego, to już nie możesz patrzeć na to, czy grasz ładnie, czy nie, bo na koniec liczy się to, czy masz trofeum, czy nie masz trofeum, ale te mecze po drodze, tam Hiszpania niesamowicie zagrała - stwierdził.

W rzeczonym spotkaniu Hiszpanie mogli pochwalić się posiadaniem piłki na poziomie 51%, w porównaniu do 49% Francji.

- To był jedyny zespół, który miał większe posiadanie piłki w turnieju od Francji. Miała je tylko Hiszpania, a nie jest łatwo grać na Olise, Dembele, Mbappe, Doue i zmienników jak Barcola - wymienił Hajto.

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