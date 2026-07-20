Hiszpańska dyktatura wyryta piłką "na tak". Nawet Messi był bezradny

65-letni dziś Luis de la Fuente w październiku 2011 r. został zwolniony z Deportivo Alaves. Aż do 2013 r. był bez pracy, gdy wysłał swą kandydaturę po ogłoszeniu Hiszpańskiej Federacji Piłki Nożnej. Na dzień dziecka 2013 r. objął jej reprezentację do lat 19. Dwa lata później doprowadził ją do mistrzostwa Europy. W 2019 r. wygrał ME z kadrą do lat 21. Nic dziwnego, że w styczniu 2023 r. powierzono mu reprezentację "La Roja", z którą już w czerwcu wygrał Ligę Narodów, rok później Euro 2024, a teraz mundial.

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Afirmacja futbolu ofensywnego, opartego na przewadze w posiadaniu piłki i szybkich krótkich podaniach – to doprowadziło Hiszpanię do zdobycia drugiego w historii mistrzostwa świata. Potwierdzili też starą piłkarską prawdę, że atak jest najlepszą obroną. Wszak pobili własny rekord z 2010 r. - w całym turnieju stracili tylko jedną bramkę, w ćwierćfinale z Belgią. Przed 16 laty rywale trafili do ich siatki dwukrotnie.



W finale Argentyńczycy nie byli w stanie oddać choćby jednego celnego strzału na bramkę Unaia Emeriego. Oparte o akademie takie jak La Masia szkolenie spowodowało, że "La Roja" ma największy na świecie potencjał piłkarski. Dość przypomnieć, że z ławki rezerwowych wchodzi taki geniusz drugiej linii jak Pedri, czy jego kolega z ataku Ferran Torres, który zdobył bramkę na wagę mistrzostwa świata. A przecież w odwodzie był jeszcze inny czarodziej z Barcelony – Gavi, który w finale nie został wpuszczony nawet na minutę. Aż siedmiu piłkarzy FC Barcelona zostało mistrzami globu.



Nie wszyscy mieli drogę na skróty. Jeden z kluczowych piłkarzy dla ofensywy "La Roja" - Dani Olmo, po siedmiu latach szkolenia w Barcelonie, został pożegnany bez żalu w wieku 16 lat, by trafić za darmo do Dynama Zagrzeb. I dopiero w Chorwacji wyrósł na reprezentanta Hiszpanii, a Dynamo zarobiło na nim 34 mln euro, bo tyle musiało zapłacić RB Lipsk, któremu po czterech latach Barcelona zapłaciła za swego wychowanka 61 mln euro. Słono kosztują błędy w skautingu.



Tym razem nawet Leo Messi, czy fenomenalnie broniący Emiliano Martinez nie byli w stanie zatrzymać "La Roja". Oczywiście, przy furze szczęścia Giuliano Simeone mógł wyrównać, gdy po rzucie rożnym Messiego wypalił nad poprzeczką. Gdyby to się stało, Argentyna mogła dopiąć swego w karnych. Ale byłoby to niesprawiedliwe. Hiszpania była pod każdym względem lepsza. Dowodzi tego także statystyka celnych strzałów: 12-0.



Pod względem emocji i poziomu mundial był zjawiskowy, wyśmienity. Oczywiście, FIFA wprowadziła udziwnienia, których nigdy nie "kupimy". Na czele z czterema kwartami, zamiast dwóch połów. Wymuszone przez głównych nadawców przerwy reklamowe, które dla zmyłki nazwano przerwami na nawodnienie.



Podobało mi się także to, że skończyło się "umieranie", tanie aktorstwo piłkarzy, symulujących kontuzję. Sędziowie przestali na to reagować i nagle następowało cudowne ozdrowienie. Przyspieszenie wykonywania rzutów z autów, czy wykopów spod bramki, poprzez odliczanie na palcach od pięciu. To uczynił piłkę bardziej fair. Ducha czystej gry nie wolno jednak mylić z wieloma brutalnymi faulami, jakie zdarzało się sędziom puszczać mimo oka. Ale to głównie wina sędziów VAR, którzy byli uzbrojeni w powtórki.



Łzy Messiego po końcowym gwizdku są w pełni zrozumiałe. Marzył o podniesieniu Pucharu Świata na koniec kariery. Ale gdy już kurz opadnie, zrozumie, że i tak pozostanie niedościgniony: mistrzostwo świata, wicemistrzostwo świata, dwa triumfy w Copa America – to dorobek tylko z ostatnich ośmiu lat, gdy "Albicelestes" prowadzi Lionel Scaloni.

De la Fuente wystawił w finale "jedenastkę" młodych piłkarzy, ze średnią wieku 26.7 roku, spośród których tylko Aymeric Laport przekroczył "trzydziestkę". Można śmiało rzec, że przyszłość do nich należy.

FIFA liczy zyski, w porównaniu do poprzedniego mundialu w Katarze podwoiła wpływy do 15 miliardów dolarów. Pytanie tylko, czy to powinno być esencją piłki nożnej.