Jagiellonia jest dobrze rozpoznawalna na europejskim podwórku

Grzegorz Michalewski, Polsat Sport: Możliwość pracy w takim klubie, jakim jest Jagiellonia jest dla pana ogromnym wyzwaniem, bo to jest zespół, który w ostatnich latach gra w europejskich pucharach, walczy o mistrzostwo, więc jest tutaj duże pole do popisu. Pana poprzednik sprawił, że wejść w jego buty nie będzie łatwo. Z drugiej strony to może być zupełnie inna Jagiellonia, stworzona według pana pomysłu.

Radosław Kucharski, dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok: Myślę, że to nie jest tylko wyzwanie, ale też przyjemność pracy w takim klubie. Dzisiaj Jagiellonia jest po wielu sukcesach w lidze polskiej i na europejskich podwórkach. I cieszę się, że w takim momencie przychodzę do tego klubu. Na pewno z jednej strony jest to wyzwanie, a z drugiej strony jest to klub, który dzisiaj po wielu tych sukcesach stwarza bardzo dobre możliwości poruszania się po rynkach i daje bardzo dobre możliwości dobudowania zespołu. I myślę, że będę w stanie, wspólnie tutaj z pracownikami klubu, z trenerem, z całym zarządem, stworzyć zespół, który również dalej będzie kontynuował te sukcesy, które do tej pory w klubie miały miejsce w ostatnich okresach i w tym kierunku będziemy zmierzać.

Nie da się ukryć, że spojrzenie na klub trenera Siemieńca i pana na pewno będzie musiało mieć wiele wspólnych mianowników. Pojawią się zapewne jakieś różnice, ale trzeba będzie wypracować konsensus.

Konsensus musi być zawsze, bo to jest jakiś wspólny mianownik co do wyboru piłkarzy i organizacji pracy. Natomiast dla mnie najważniejszym dzisiaj momentem w którym jestem w Jagiellonii od kilku dni jest to, żeby trenera Siemieńca jak najlepiej poznać, nie tylko jako trenera, ale jako człowieka. I myślę, że jeżeli zbudujemy relację, a ku temu na pewno są chęci i tak będziemy funkcjonowali, to wtedy będziemy odnosili wspólne sukcesy.

Wcześniejsza praca choćby w Legii, w AEK-u Ateny czy Wiśle Płock, to jest to bardzo bogate doświadczenie. W Grecji miał pan inną perspektywę finansową od tej, która jest w Polsce. To też sprawia, że zupełnie inaczej postrzega pan swoją nową pracę i to, co chce przekazać Jagiellonii.

Ja wychodzę z takiego założenia, że z każdego projektu zabieram dużo doświadczenia, które też pomaga mi odnajdywać się w następnej ścieżce, którą obieram w nowym projekcie. Na pewno doświadczenie greckie jest przeogromne, tak samo bardzo duże jest doświadczenie z pracy w Warszawie. Natomiast jak się wchodzi w nowy projekt, a to jest dla mnie nowe miejsce pracy, to przede wszystkim będę czerpał ze swojego doświadczenia, żeby jak najszybciej się zaadoptować do możliwości, które dzisiaj dyrektorowi sportowemu w budowie klubu, czy zespołu, stwarza Jagiellonia. I z tego doświadczenia będę czerpał, żeby jak najlepszym serwisem służyć trenerowi i dla całej społeczności.

Jakie największe plusy widzi pan w klubie z Białegostoku?

Plusów jest bardzo dużo, bo patrząc na ostatnie trzy sezony, to przede wszystkim jest regularność i myślę, że dzisiaj marka Jagiellonii jest na europejskim podwórku dobrze rozpoznawalna. To też bardzo mocno czuć nawet po tych kilku dniach, bo są one bardzo intensywne. Nie tylko w klubie, ale także poza nim, bo jesteśmy w trakcie okienka transferowego i czuć, jak dzisiaj Jagiellonia jest postrzegana, pod względem tego, co w ostatnim okresie zostało tutaj zrobione. A tutaj jest naprawdę bardzo dużo pracy już wykonanej i bardzo dużo pracy przed nami. Natomiast to zawsze pomaga i ta marka, którą Jagiellonia stworzyła poza Polską, pomaga również w tym, żeby przekonywać piłkarzy do przyjścia do tego projektu, jak również styl grania, który trener Siemieniec preferuje z zespołem.

W Jagiellonii praktycznie na każdej pozycji są już pewne zmiany. Wiadomo, że kluczową postacią był Afimico Pululu i zastąpić takiego zawodnika nie będzie łatwo, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Jest już pomysł na sprowadzenie zawodnika, który będzie w stanie albo go zastąpić, albo stworzyć jeszcze inny, lepszy styl gry na zawodnika na tej pozycji.

Pomysłów jest dużo, tak jak już powiedziałem, najważniejsze dla mnie jest też to, żeby wsłuchać się w głos trenera, w profile, które pomogą zespołowi funkcjonować tak, jakby trener chciał i żeby to się zadziało później na boisku. Na pewno ważne jest nie tylko zastąpienie Pululu, choć jest to zawodnik, który w zeszłym sezonie miał bardzo dobrą statystykę i był bardzo ważnym ogniwem tego zespołu. Natomiast postaramy się tak ułożyć zespół, żeby pozostała część piłkarzy, wspólnie z trenerem, mogła w tym sezonie osiągnąć zamierzone cele.

Dla pana na pewno takim pozytywnym bodźcem i udanym początkiem pracy w Białymstoku, byłby - po dwóch udanych sezonach w Lidze Konferencji – awans do fazy ligowej Ligi Europy.

Zdecydowanie to nie jest kwestia tylko mojego postrzegania, ale całego klubu. To jest ogromna przyjemność i prestiż grać ponownie w Europie, zresztą trzeci raz z rzędu. Coś, do czego będziemy dążyli i mam nadzieję, że to osiągniemy, bo to jest kolejna cegiełka w historii klubu i jak ktoś już zaznał grania w Europie, to wie, jak to smakuje. Od strony naszych wszystkich działań, to jest nasz cel na lato, taki krótkometrażowy, natomiast będziemy robili wszystko, żeby do tej Europy ponownie dotrzeć.