Jan Zieliński odpadł w pierwszej rundzie
Rozstawieni z numerem 1 Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson przegrali z Francuzami Titouanem Droguetem i Kyrianem Jacquetem 6:7 (3-7), 1:6 w pierwszej rundzie debla turnieju ATP w portugalskim Estoril.
Jan Zieliński odpadł w pierwszej rundzie debla
Zieliński był jedynym polskim tenisistą startującym w tej imprezie.
Wynik meczu 1. rundy debla:
Titouan Droguet, Kyrian Jacquet (Francja) - Jan Zieliński, Luke Johnson (Polska, W. Brytania, 1) 7:6 (7-3), 6:1.Przejdź na Polsatsport.pl
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