Jan Zieliński odpadł w pierwszej rundzie

Tenis

Rozstawieni z numerem 1 Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson przegrali z Francuzami Titouanem Droguetem i Kyrianem Jacquetem 6:7 (3-7), 1:6 w pierwszej rundzie debla turnieju ATP w portugalskim Estoril.

Portret tenisisty Jana Zielińskiego w białej czapce z daszkiem i białej koszulce polo, trzymającego rakietę tenisową.
fot. PAP
Jan Zieliński odpadł w pierwszej rundzie debla

Zieliński był jedynym polskim tenisistą startującym w tej imprezie.

 

Wynik meczu 1. rundy debla:

 

Titouan Droguet, Kyrian Jacquet (Francja) - Jan Zieliński, Luke Johnson (Polska, W. Brytania, 1) 7:6 (7-3), 6:1. 

PAP
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