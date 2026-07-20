ATP w Estorli: Jan Zieliński/Luke Johnson - Mac Kiger/Reese Stalder. Relacja live i wynik na żywo

Jan Zieliński wraz z partnerem Lukem Johnsonem, 32-letnim tenisistą z Wielkiej Brytanii, zmierzy się w Estoril z dwoma obywatelami USA: Mackiem Kigerem i Reesem Stalderem.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek o godzinnie 16:00. Rozegrane będzie na korcie w Portugali.

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Jest to turniej rangi ATP 250. Takie imprezy stanowią najniższy poziom rozgrywek głównego cyklu — plasują się tuż pod turniejami ATP 500, ATP Masters 1000 oraz Wielkim Szlemem.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Luke Johnson - Mac Kiger/Reese Stalder na Polsatsport.pl.

AB, Polsat Sport