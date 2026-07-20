Kamery uchwyciły, co po finale zrobił Messi. To zdjęcie poszło w świat
Hiszpanie zostali nowymi mistrzami świata. W finale MŚ 2026 pokonali po dogrywce 1:0 Argentynę. Kamery uchwyciły, jak na porażkę w najważniejszym meczu czterolecia zareagował Leo Messi.
Piłkarska reprezentacja Hiszpanii zdobyła mistrzostwo świata. W finale pokonała Argentynę 1:0 po dogrywce w East Rutherford pod Nowym Jorkiem. Bramkę zdobył w 106. minucie Ferran Torres. Obrońcy tytułu grali ponad pół godziny w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce dla Enzo Fernandeza.
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Kiedy Hiszpania szykowała się do wzniesienia trofeum, kamery pokazały z bliska oblicze Messiego. Cały świat obiegł wówczas obraz zapłakanego piłkarza.
Amerykański mundial był ostatnim w karierze Messiego. Po porażce w finale z Hiszpanią jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii zrozumiał, że więcej szans na wzniesienie trofeum nie będzie miał.
W narodowych barwach Messi rozegrał 207 meczów. Strzelił w nich 125 goli.Przejdź na Polsatsport.pl