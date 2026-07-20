Liga Europy. Wyniki losowania 3. rundy eliminacji
W poniedziałkowe popołudnie we szwajcarskim Nyonie odbyła się ceremonia losowania 3. rundy eliminacji Ligi Europy. Przedstawiamy pary, które powalczą o awans do decydującej rundy kwalifikacji.
Mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku za nami, więc oczy większości kibiców futbolu będą zwrócone na europejskie puchary. Lipiec i sierpień to okres eliminacyjny w Lidze Konferencji, Lidze Europy oraz Lidze Mistrzów.
Za nami ceremonia losowania 3. rundy kwalifikacji do fazy ligowej Europa League. Udział w niej weźmie 26 drużyn podzielonych na ścieżkę mistrzowską oraz główną. W tej pierwszej znalazł się Lech Poznań, który walczy o Ligę Mistrzów, podobnie jak Górnik Zabrze, który jest w drugiej ścieżce razem z Jagiellonią Białystok.
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Lech i Górnik w razie odpadnięcia z Champions League poznały potencjalnych rywali w trzeciej rundzie Ligi Europy, czyli przedostatniej w drodze do fazy ligowej.
Pierwsze mecze odbędą się 6 sierpnia, natomiast rewanże zaplanowano na 13 sierpnia.
Wyniki losowania 3. rundy eliminacji Ligi Europy:
Ścieżka mistrzowska (przegrani z 2. rundy el. LM):
Larne/Crvena Zvezda - Iberia Tbilisi/Slovan Bratysława
Mjallby AIF/Lincoln - Omonia Nikozja/Kajrat Ałmaty
Sabah/KuPS - Lewski Sofia/Craiova
Ararat/Shamrock Rovers - Egnatia/Celje
Aarhus/Lech Poznań - Klaksvik/Żalgiris Kowno
FC Thun/Dinamo Zagrzeb - Vikingur Rejkjavik/Hapoel Beer-Szewa
Ścieżka główna:
Tromso/Hradec Kralove - Besiktas/Midtjylland
Jagiellonia Białystok - Rangers FC
Dynamo Kijów/PAOK - Hammarby/Anderlecht
Hajduk Split/Pafos - FC Salzburg
St. Gallen/Benfica - Sturm Graz/Hearts*
Sheriff/Maccabi Tel-Awiw - Karabach/CSKA Sofia
Twente/Ferencvaros - Fenerbahce/Górnik Zabrze*
*przegrani z 2. rundy el. LMPrzejdź na Polsatsport.pl