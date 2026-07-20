Liga Konferencji. Wyniki losowania 3. rundy eliminacji
W poniedziałkowe popołudnie we szwajcarskim Nyonie odbyła się ceremonia losowania 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Przedstawiamy pary, które powalczą o awans do decydującej rundy kwalifikacji.
Mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku za nami, więc oczy większości kibiców futbolu będą zwrócone na europejskie puchary. Lipiec i sierpień to okres eliminacyjny w Lidze Konferencji, Lidze Europy oraz Lidze Mistrzów.
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Za nami ceremonia losowania 3. rundy kwalifikacji do fazy ligowej Conference League. Udział w niej weźmie 60 drużyn podzielonych na ścieżkę mistrzowską oraz główną. W tej drugiej znaleźli się Raków Częstochowa i GKS Katowice, którzy w drugiej rundzie zmierzą się odpowiednio z Vallettą z Malty oraz Żyliną ze Słowacji.
Pierwsze mecze trzeciej rundy odbędą się 6 sierpnia, natomiast rewanże zaplanowano na 13 sierpnia.
Wyniki losowania 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji:
Ścieżka mistrzowska:
Tre Fiori - Floriana/Drita
Borac Banja Luka/Petrocub - Witebsk/Sutjeska
Flora Tallinn/New Saints - Inter Club D'Escaldes
Vardar Skopje/Riga FC - Atert Bissen/Gyori ETO
Ścieżka główna:
Basaksehir/Inter Turku - FC Vaduz/Atletico Escaldes
Dinamo Tbillisi/Żalgiris - Hajduk Split/Pafos
Partizan Belgrad/UNA Strassen - Paneveżys/Tobol
Paksi/Panathinaikos - Spartak Trnava/CSKA 1948
Vojvodina/Ajax - Shelbourne/Kalju
FC Steua Bukareszt/Auda - Alumnji/Dinamo City
Zimbru/Noah - BATE/Sion
Pancevo/Braga - Neftchi Baku/Dinamo Mińsk
Valur/Zrinjski - Gajs/Nordsjaelland
Sheriff Tyraspol/Maccabi Tel-Awiw - St. Gallen/Benfica
Hapoel Tel-Awiw/Łudogorec - Żilin/GKS Katowice
AEL Larnaka/Beitar - Liepaja/Austria Wiedeń
Alashkert/Cluj - Tromso/Hradec Kralove
Dynamo Kijów/PAOK - Karabach/CSKA Sofia
Cluj/Brann - Dila/Apollon
Lugano/Dukagjini - Runavik/Koper
Raków Częstochowa/Valletta - Hammarby/Anderlecht
HJK/Colleraine - Motherwell/Boltfelag
Malisheva/Hibernian - Bravo/Shkendija
IFK Geteborg/Levadia - LNZ Czerkasy/Gent
Paide/Zire - Santa COloma/Rapid Wiedeń
Bohemians/Ballkani - Besiktas/Midtjylland
Debreczyn/Pyunik - Polissya/FC Kopenhaga
Varażdin/Jabłoniec - RFS/Vestri
Rijeka/Derry - Stjarnan/Ilves
Twente/Ferencvaros - DAC 1904/Veleż