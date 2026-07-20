Liga Konferencji. Wyniki losowania 3. rundy eliminacji

Mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku za nami, więc oczy większości kibiców futbolu będą zwrócone na europejskie puchary. Lipiec i sierpień to okres eliminacyjny w Lidze Konferencji, Lidze Europy oraz Lidze Mistrzów.

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Za nami ceremonia losowania 3. rundy kwalifikacji do fazy ligowej Conference League. Udział w niej weźmie 60 drużyn podzielonych na ścieżkę mistrzowską oraz główną. W tej drugiej znaleźli się Raków Częstochowa i GKS Katowice, którzy w drugiej rundzie zmierzą się odpowiednio z Vallettą z Malty oraz Żyliną ze Słowacji.

Pierwsze mecze trzeciej rundy odbędą się 6 sierpnia, natomiast rewanże zaplanowano na 13 sierpnia.

Wyniki losowania 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji:

Ścieżka mistrzowska:

Tre Fiori - Floriana/Drita

Borac Banja Luka/Petrocub - Witebsk/Sutjeska

Flora Tallinn/New Saints - Inter Club D'Escaldes

Vardar Skopje/Riga FC - Atert Bissen/Gyori ETO

Ścieżka główna:

Basaksehir/Inter Turku - FC Vaduz/Atletico Escaldes

Dinamo Tbillisi/Żalgiris - Hajduk Split/Pafos

Partizan Belgrad/UNA Strassen - Paneveżys/Tobol

Paksi/Panathinaikos - Spartak Trnava/CSKA 1948

Vojvodina/Ajax - Shelbourne/Kalju

FC Steua Bukareszt/Auda - Alumnji/Dinamo City

Zimbru/Noah - BATE/Sion

Pancevo/Braga - Neftchi Baku/Dinamo Mińsk

Valur/Zrinjski - Gajs/Nordsjaelland

Sheriff Tyraspol/Maccabi Tel-Awiw - St. Gallen/Benfica

Hapoel Tel-Awiw/Łudogorec - Żilin/GKS Katowice

AEL Larnaka/Beitar - Liepaja/Austria Wiedeń

Alashkert/Cluj - Tromso/Hradec Kralove

Dynamo Kijów/PAOK - Karabach/CSKA Sofia

Cluj/Brann - Dila/Apollon

Lugano/Dukagjini - Runavik/Koper

Raków Częstochowa/Valletta - Hammarby/Anderlecht

HJK/Colleraine - Motherwell/Boltfelag

Malisheva/Hibernian - Bravo/Shkendija

IFK Geteborg/Levadia - LNZ Czerkasy/Gent

Paide/Zire - Santa COloma/Rapid Wiedeń

Bohemians/Ballkani - Besiktas/Midtjylland

Debreczyn/Pyunik - Polissya/FC Kopenhaga

Varażdin/Jabłoniec - RFS/Vestri

Rijeka/Derry - Stjarnan/Ilves

Twente/Ferencvaros - DAC 1904/Veleż

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