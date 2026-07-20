Liga Mistrzów: Aarhus GF - Lech Poznań. Kto wygrał? Jaki wynik?

W tym roku Lech Poznań rozpocznie swoją przygodę w eliminacjach Ligi Mistrzów od dwumeczu z duńskim Aarhus GF. Dzięki wysokiemu współczynnikowi UEFA, mistrz Polski może w tym roku liczyć na rozstawienie, w związku z czym szansa na awans do fazy ligowej najbardziej prestiżowej imprezy klubowej na świecie wydaje się wyższa niż zwykle.

ZOBACZ TAKŻE: Transmisja meczu Fenerbahce - Górnik Zabrze w el. Ligi Mistrzów na sportowych antenach Polsatu!



Pierwszy mecz, rozgrywany na wyjeździe, zaplanowany został na wtorek 21 lipca, na godzinę 19:00. Podopieczni Nielsa Frederiksena do Danii polecieli już po poniedziałkowym śniadaniu i pierwszy trening na obcym obiekcie zanotowali wieczorem. Rewanż zaplanowano na środę 29 lipca, o tej samej godzinie.

W przypadku awansu mistrza Polski jego rywalem w III rundzie będzie lepszy z pary: Sabah Baku (Azerbejdżan) - KuPS Kuopio (Finlandia).

W pierwszej z wymienionych drużyn występuje były piłkarz "Kolejorza" Tymoteusz Puchacz i trzeba przyznać, że jest to zespół dość nieobliczalny. Potrafił przecież zdetronizować Karabach Agdam, i to aż 9 punktami na przestrzeni całego sezonu, co mówi samo za siebie. Tymczasem z drugą ekipą Lech spotkał się już w tym roku w 1/16 finału Ligi Konferencji. Wówczas 19 lutego wygrał na wyjeździe 2:0 (9' Antoni Kozubal, 41' Taofeek Ismaheel), a następnie skromnie pokonał Finów tydzień później u siebie 1:0 (65' Pablo Rodriguez).

ZOBACZ TAKŻE: Mistrz Polski bez drogich transferów? “W Lechu jest spory potencjał ludzki”

W przypadku porażki w dwumeczu z Aarhus lechici trafią do III rundy kwalifikacji do Ligi Europy, gdzie będą się musieli zmierzyć z lepszą ekipą z pary KI Klasksvik (Wyspy Owcze) - Żalgiris Kowno (Litwa).

Aarhus GF - Lech Poznań. Jaki wynik? Kto wygrał?

Jaki był wynik meczu Aarhus - Lech Poznań? O tym, kto wygrał mecz Aarhus - Lech Poznań w Lidze Mistrzów, przekonamy się we wtorek 21 lipca. Wtedy informacja pojawi się w tekście.

Polsat Sport