Liga Mistrzów: Fenerbahce - Górnik Zabrze. Kto wygrał? Wynik meczu

W odróżnieniu od Lecha Poznań Górnik Zabrze nie miał szczęścia, jeśli chodzi o rywala w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Zabrzanie trafili bowiem na wicemistrza Turcji, a więc Fenerbahce, które latem wydało na wzmocnienia około 80 mln euro, ściągając m.in. z Olympique'u Marsylia napastnika Masona Greenwooda.



Pierwszy mecz, rozgrywany na wyjeździe, zaplanowany został na wtorek 21 lipca, na godzinę 20:00. Podopieczni Michala Gasparika są już po azjatyckiej stronie Bosforu i nie zamierzają poddać się bez walki. Rewanż zaplanowano na środę 29 lipca, o tej samej godzinie.

Jeżeli będziemy świadkami niespodzianki i 14-krotny mistrz Polski wyeliminuje ekipę ze Stambułu, to wówczas jego rywalem w III rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów będzie lepszy z pary Sturm Graz (Austria) - Hearts (Szkocja). Jeżeli Górnikowi noga się powinie, to trafi on do III rundy eliminacji Ligi Europy. Tam będzie czekał zwycięzca dwumeczu FC Twente (Holandia) - Ferencvarosi TC (Węgry).

Fenerbahce SK - Górnik Zabrze. Jaki wynik? Kto wygrał?

Jaki był wynik meczu Fenerbahce - Górnik Zabrze? O tym, kto wygrał mecz Fenerbahce - Górnik Zabrze, przekonamy się we wtorek 21 lipca. Wtedy informacja pojawi się w tekście.

Polsat Sport