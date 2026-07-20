Liga Mistrzów. Wyniki losowania 3. rundy eliminacji
W poniedziałkowe wczesne popołudnie we szwajcarskim Nyonie odbyła się ceremonia losowania 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Przedstawiamy pary, które powalczą o awans do decydującej rundy kwalifikacji.
Mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku za nami, więc oczy większości kibiców futbolu będą zwrócone na europejskie puchary. Lipiec i sierpień to okres eliminacyjny w Lidze Konferencji, Lidze Europy oraz Lidze Mistrzów.
Za nami ceremonia losowania 3. rundy kwalifikacji do fazy ligowej Champions League. Udział w niej weźmie 20 drużyn podzielonych na ścieżkę mistrzowską oraz ligową. W tej pierwszej znalazł się Lech Poznań, którego rywalem w drugiej rundzie jest AGH Aarhus z Danii. Z kolei w drugiej ścieżce jest Górnik Zabrze, który trafił na Fenerbahce.
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Oba polskie zespoły poznały potencjalnych rywali w trzeciej rundzie, czyli przedostatniej w drodze do fazy ligowej.
Pierwsze mecze odbędą się 4 i 5 sierpnia, natomiast rewanże zaplanowano na 11 sierpnia.
Wyniki losowania 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów:
Ścieżka mistrzowska:
FC Thun/Dinamo Zagrzeb - Klaskvik/Żalgiris Kowno
Mjallby AIF/Lincoln - Iberia Tbilisi/Slovan Bratysława
Lewski Sofia/Craiova - Omonia Nikozja/Kajrat Ałmaty
Aarhus/Lech Poznań - Sabah/KuPS
Ararat/Shamrock Rovers - Egnatia/Celje
Vikingur Rejkjavik/Hapoel Beer Szewa - Larne/Crvena Zvezda
Ścieżka ligowa:
Olympiacos - NEC Nijmegen
Union Saint-Gilloise - Bodo/Glimt
Fenerbahce/Górnik Zabrze - Sturm Graz/Hearts
Sparta Praga - Olympique Lyon