Liga Mistrzów. Wyniki losowania 3. rundy eliminacji

Mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku za nami, więc oczy większości kibiców futbolu będą zwrócone na europejskie puchary. Lipiec i sierpień to okres eliminacyjny w Lidze Konferencji, Lidze Europy oraz Lidze Mistrzów.

Za nami ceremonia losowania 3. rundy kwalifikacji do fazy ligowej Champions League. Udział w niej weźmie 20 drużyn podzielonych na ścieżkę mistrzowską oraz ligową. W tej pierwszej znalazł się Lech Poznań, którego rywalem w drugiej rundzie jest AGH Aarhus z Danii. Z kolei w drugiej ścieżce jest Górnik Zabrze, który trafił na Fenerbahce.

ZOBACZ TAKŻE: Wielka feta "La Furia Roja"! Tak Hiszpanie celebrowali zdobycie MŚ (ZDJĘCIA)

Oba polskie zespoły poznały potencjalnych rywali w trzeciej rundzie, czyli przedostatniej w drodze do fazy ligowej.

Pierwsze mecze odbędą się 4 i 5 sierpnia, natomiast rewanże zaplanowano na 11 sierpnia.

Wyniki losowania 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów:

Ścieżka mistrzowska:

FC Thun/Dinamo Zagrzeb - Klaskvik/Żalgiris Kowno

Mjallby AIF/Lincoln - Iberia Tbilisi/Slovan Bratysława

Lewski Sofia/Craiova - Omonia Nikozja/Kajrat Ałmaty

Aarhus/Lech Poznań - Sabah/KuPS

Ararat/Shamrock Rovers - Egnatia/Celje

Vikingur Rejkjavik/Hapoel Beer Szewa - Larne/Crvena Zvezda

Ścieżka ligowa:

Olympiacos - NEC Nijmegen

Union Saint-Gilloise - Bodo/Glimt

Fenerbahce/Górnik Zabrze - Sturm Graz/Hearts

Sparta Praga - Olympique Lyon

Polsat Sport