Liga Narodów siatkarzy 2026. Pary ćwierćfinałowe. Z kim zagra Polska?

Siatkówka

Zakończyła się faza interkontynentalna siatkarskiej Ligi Narodów. Poznaliśmy osiem drużyn, powalczą o medale VNL 2026. Kto zagra w turnieju finałowym? Jakie są pary ćwierćfinałowe Ligi Narodów siatkarzy?

Siatkarze w białych strojach z czerwonymi elementami przytulają się, świętując sukces na boisku podczas meczu.
fot. FIVB
Ćwierćfinały Ligi Narodów 2026. Kto zagra w turnieju finałowym?

Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy odbędzie się w chińskim mieście Ningbo w dniach 29 lipca - 2 sierpnia. Zostanie rozegrany w formule play-off - ćwierćfinały, półfinały oraz mecze o medale.

 

Zobacz także: Siatkarska Liga Narodów 2026. Regulamin, zasady i system rozgrywek. Kto awansuje?

 

Do Final Eight awansowało siedem najlepszych drużyn w tabeli fazy interkontynentalnej (Japonia, Polska, Słowenia, Stany Zjednoczone, Włochy, Turcja, Ukraina) oraz gospodarz (Chiny). Dla reprezentacji Turcji i Ukrainy to pierwszy awans do turnieju finałowego tych rozgrywek.

 

Pary ćwierćfinałowe Ligi Narodów siatkarzy 2026:

 

Japonia – Chiny
Polska – Ukraina
Słowenia – Turcja
Włochy – USA.

 

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026

RM, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA NARODÓWLN SIATKARZYREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKARSKA LIGA NARODÓWSIATKÓWKATURNIEJ FINAŁOWYVNL 2026
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Turcja - Iran. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 