Liga Narodów siatkarzy 2026. Pary ćwierćfinałowe. Z kim zagra Polska?

Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy odbędzie się w chińskim mieście Ningbo w dniach 29 lipca - 2 sierpnia. Zostanie rozegrany w formule play-off - ćwierćfinały, półfinały oraz mecze o medale.

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Do Final Eight awansowało siedem najlepszych drużyn w tabeli fazy interkontynentalnej (Japonia, Polska, Słowenia, Stany Zjednoczone, Włochy, Turcja, Ukraina) oraz gospodarz (Chiny). Dla reprezentacji Turcji i Ukrainy to pierwszy awans do turnieju finałowego tych rozgrywek.

Pary ćwierćfinałowe Ligi Narodów siatkarzy 2026:

Japonia – Chiny

Polska – Ukraina

Słowenia – Turcja

Włochy – USA.

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026

RM, Polsat Sport