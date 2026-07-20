Liga Narodów siatkarzy 2026. Pary ćwierćfinałowe. Z kim zagra Polska?
Zakończyła się faza interkontynentalna siatkarskiej Ligi Narodów. Poznaliśmy osiem drużyn, powalczą o medale VNL 2026. Kto zagra w turnieju finałowym? Jakie są pary ćwierćfinałowe Ligi Narodów siatkarzy?
Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy odbędzie się w chińskim mieście Ningbo w dniach 29 lipca - 2 sierpnia. Zostanie rozegrany w formule play-off - ćwierćfinały, półfinały oraz mecze o medale.
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Do Final Eight awansowało siedem najlepszych drużyn w tabeli fazy interkontynentalnej (Japonia, Polska, Słowenia, Stany Zjednoczone, Włochy, Turcja, Ukraina) oraz gospodarz (Chiny). Dla reprezentacji Turcji i Ukrainy to pierwszy awans do turnieju finałowego tych rozgrywek.
Pary ćwierćfinałowe Ligi Narodów siatkarzy 2026:
Japonia – Chiny
Polska – Ukraina
Słowenia – Turcja
Włochy – USA.
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