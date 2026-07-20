Liga Narodów siatkarzy 2026. Tabela fazy interkontynentalnej. Które miejsce zajęła Polska?

Robert MurawskiSiatkówka

Faza interkontynentalna Ligi Narodów siatkarzy za nami! Osiemnaście drużyn rywalizowało o awans do turnieju finałowego. Sprawdź końcową tabelę fazy zasadniczej Ligi Narodów.

Siatkarze w czerwonych strojach świętują zdobycie punktu, jeden z nich trzyma piłkę do siatkówki.
fot. FIVB
Siatkówka. Tabela Ligi Narodów. Które miejsce zajęła reprezentacja Polski?

Faza interkontynentalna Ligi Narodów siatkarzy dobiegła końca. Osiemnaście reprezentacji walczyło o miejsca w turnieju finałowym, który odbędzie się w mieście Ningbo w Chinach w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

 

Zobacz także: Siatkarska Liga Narodów 2026. Regulamin, zasady i system rozgrywek. Kto awansuje?

 

Awans do fazy finałowej wywalczyło siedem najlepszych reprezentacji w tabeli pierwszej części rozgrywek oraz gospodarz turnieju (Chiny), który bez względu na miejsce w klasyfikacji, miał zagwarantowany udział w 1/4 finału. Najlepsza w tej części rozgrywek była Japonia, która zajęła pierwsze miejsce w tabeli z kompletem 12 zwycięstw. Pozostałe drużyny zakończyły rywalizację i mogą już myśleć o kolejnych reprezentacyjnych wyzwaniach.

 

Ważne rozstrzygnięcia zapadły również w dolnej części tabeli. Ostatnia drużyna w klasyfikacji końcowej miała zostać zdegradowana z Ligi Narodów. Co prawda ostatnie miejsce w tabeli zajęli Chińczycy, ale oni zagrają w roli gospodarza w turnieju finałowym. W tej sytuacji z rozgrywkami VNL pożegna się przedostatnia po fazie zasadniczej Kanada. 

 

Sprawdź, jak wygląda końcowa tabela fazy interkontynentalnej Ligi Narodów siatkarzy. Które miejsca zajęły poszczególne reprezentacje?

 

Tabela Ligi Narodów siatkarzy:

 

M  Z  P  Sety   Pkt
 1. Japonia     12 12  0  36-15  30 - awans
 2. Polska      12 10  2  34-15  29 - awans
 3. Słowenia    12 10  2  32-17  26 - awans
 4. Włochy      12  8  4  30-18  26 - awans
 5. USA         12  8  4  29-16  25 - awans
 6. Turcja      12  8  4  28-19  22 - awans
 7. Ukraina     12  7  5  27-20  23 - awans
 8. Bułgaria    12  7  5  24-23  20 
 9. Brazylia    12  7  5  23-21  19 
10. Francja     12  6  6  23-24  16 
11. Serbia      12  5  7  19-25  16 
12. Niemcy      12  5  7  23-28  15 
13. Belgia      12  4  8  17-28  12 
14. Iran        12  3  9  18-30  11 
15. Argentyna   12  3  9  18-31  10 
16. Kuba        12  3  9  15-29  10 
17. Kanada      12  1 11  19-34  10 - spadek
18. Chiny       12  1 11  10-33   4 - awans.
RM, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA NARODÓWLN SIATKARZYREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKAVNL 2026
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Stany Zjednoczone - Bułgaria. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 