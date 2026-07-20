Liga Narodów siatkarzy 2026. Tabela fazy interkontynentalnej. Które miejsce zajęła Polska?

Faza interkontynentalna Ligi Narodów siatkarzy dobiegła końca. Osiemnaście reprezentacji walczyło o miejsca w turnieju finałowym, który odbędzie się w mieście Ningbo w Chinach w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

Zobacz także: Siatkarska Liga Narodów 2026. Regulamin, zasady i system rozgrywek. Kto awansuje?

Awans do fazy finałowej wywalczyło siedem najlepszych reprezentacji w tabeli pierwszej części rozgrywek oraz gospodarz turnieju (Chiny), który bez względu na miejsce w klasyfikacji, miał zagwarantowany udział w 1/4 finału. Najlepsza w tej części rozgrywek była Japonia, która zajęła pierwsze miejsce w tabeli z kompletem 12 zwycięstw. Pozostałe drużyny zakończyły rywalizację i mogą już myśleć o kolejnych reprezentacyjnych wyzwaniach.

Ważne rozstrzygnięcia zapadły również w dolnej części tabeli. Ostatnia drużyna w klasyfikacji końcowej miała zostać zdegradowana z Ligi Narodów. Co prawda ostatnie miejsce w tabeli zajęli Chińczycy, ale oni zagrają w roli gospodarza w turnieju finałowym. W tej sytuacji z rozgrywkami VNL pożegna się przedostatnia po fazie zasadniczej Kanada.

Sprawdź, jak wygląda końcowa tabela fazy interkontynentalnej Ligi Narodów siatkarzy. Które miejsca zajęły poszczególne reprezentacje?

Tabela Ligi Narodów siatkarzy:

M Z P Sety Pkt 1. Japonia 12 12 0 36-15 30 - awans 2. Polska 12 10 2 34-15 29 - awans 3. Słowenia 12 10 2 32-17 26 - awans 4. Włochy 12 8 4 30-18 26 - awans 5. USA 12 8 4 29-16 25 - awans 6. Turcja 12 8 4 28-19 22 - awans 7. Ukraina 12 7 5 27-20 23 - awans 8. Bułgaria 12 7 5 24-23 20 9. Brazylia 12 7 5 23-21 19 10. Francja 12 6 6 23-24 16 11. Serbia 12 5 7 19-25 16 12. Niemcy 12 5 7 23-28 15 13. Belgia 12 4 8 17-28 12 14. Iran 12 3 9 18-30 11 15. Argentyna 12 3 9 18-31 10 16. Kuba 12 3 9 15-29 10 17. Kanada 12 1 11 19-34 10 - spadek 18. Chiny 12 1 11 10-33 4 - awans.

RM, Polsat Sport