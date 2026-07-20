Liga Narodów siatkarzy 2026. Turniej finałowy. Gdzie oglądać mecze? Transmisje TV i stream online

Jakub ŻelepieńSiatkówka

Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy zostanie rozegrany w Ningbo. Zagra w nim osiem reprezentacji, w tym Polska. Gdzie oglądać decydujące mecze VNL 2026? Sprawdź terminarz - daty i godziny spotkań oraz plan transmisji meczów turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarzy.

Siatkarze w białych koszulkach świętują po zdobyciu punktu.
fot. FIVB
Liga Narodów siatkarzy. Gdzie oglądać mecze turnieju finałowego?

Polscy siatkarze zakończyli na drugim miejscu zasadniczą część Ligi Narodów. Biało-Czerwoni już wcześniej mieli zapewniony awans do turnieju finałowego, a w swoim ostatnim meczu pokonali w Chicago USA 3:0 (25:20, 25:21, 25:19).

 

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Impreza finałowa odbędzie się w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w chińskim Ningbo. Oprócz Biało-Czerwonych i gospodarzy wystąpią tam: Japonia, Słowenia, USA, Włochy, Turcja i Ukraina.


Polska w ćwierćfinale zagra z Ukrainą. Pozostałe pary to: Japonia - Chiny, Słowenia - Turcja i Włochy - USA.

Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy 2026 - terminarz i plan transmisji:

2026-07-29: Słowenia - Turcja (środa, godz. 08:45; transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)
2026-07-29: Japonia - Chiny (środa, godz. 13:15; transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)
2026-07-30: Włochy - USA (czwartek, godz. 08:45; transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)
2026-07-30: Polska - Ukraina (czwartek, godz. 13:15; transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

 

Godziny półfinałów, a także meczu o trzecie miejsce i finału nie są jeszcze znane.

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