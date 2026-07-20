Liga Narodów siatkarzy: Polska - Ukraina. Kiedy mecz? O której godzinie?

Jakub ŻelepieńSiatkówka

Reprezentacja Polski siatkarzy awansowała do fazy pucharowej Ligi Narodów. Kiedy mecz Polska - Ukraina? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Siatkarz w białej koszulce z czerwonymi elementami i numerem 14 na plecach podrzuca piłkę do zagrywki w hali sportowej.
fot. FIVB
Kiedy ćwierćfinał Ligi Narodów Polska - Ukraina?

Polscy siatkarze z kompletem zwycięstw zakończyli trzeci turniej Ligi Narodów w Chicago. W ćwierćfinale rozgrywek zmierzą się z Ukrainą.

 

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Biało-Czerwoni już po drugim meczu w Chicago, wygranym z Brazylią 3:0, byli pewni udziału w turnieju finałowym w chińskim Ningbo. Do końca jednak walczyli o jak najlepsze rozstawienie i teoretycznie łatwiejszego ćwierćfinałowego rywala. Ich niedzielne spotkanie z USA było ostatnim meczem fazy zasadniczej, a pozostałe wyniki ułożyły się tak, że jeszcze przed rozpoczęciem gry oba zespoły wiedziały, że zwycięzca w ćwierćfinale zagra z Ukrainą, a na przegranego czekają mistrzowie świata - Włosi.


Walkę o łatwiejszą drogę do finału wygrała Polska, która pokonała USA pewnie 3:0.


Rozgrywający Marcin Komenda przestrzegał jednak przed lekceważeniem Ukrainy.


- To nieprzewidywalny rywal i jeżeli nie podejdziemy do tego meczu odpowiednio zmotywowani, to na pewno nie będzie łatwo - ocenił.

Polska - Ukraina. Kiedy mecz? O której godzinie? Liga Narodów siatkarzy

Mecz Polska - Ukraina odbędzie się 30 lipca. Początek spotkania o godzinie 13:30 polskiego czasu. 

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LN siatkarzy: Polska - Ukraina. Kto w półfinale?
LIGA NARODÓWPOLSKA - UKRAINAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKAUKRAINA
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