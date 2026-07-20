Kiedy ćwierćfinał Ligi Narodów Polska - Ukraina?

Polscy siatkarze z kompletem zwycięstw zakończyli trzeci turniej Ligi Narodów w Chicago. W ćwierćfinale rozgrywek zmierzą się z Ukrainą.

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Biało-Czerwoni już po drugim meczu w Chicago, wygranym z Brazylią 3:0, byli pewni udziału w turnieju finałowym w chińskim Ningbo. Do końca jednak walczyli o jak najlepsze rozstawienie i teoretycznie łatwiejszego ćwierćfinałowego rywala. Ich niedzielne spotkanie z USA było ostatnim meczem fazy zasadniczej, a pozostałe wyniki ułożyły się tak, że jeszcze przed rozpoczęciem gry oba zespoły wiedziały, że zwycięzca w ćwierćfinale zagra z Ukrainą, a na przegranego czekają mistrzowie świata - Włosi.



Walkę o łatwiejszą drogę do finału wygrała Polska, która pokonała USA pewnie 3:0.



Rozgrywający Marcin Komenda przestrzegał jednak przed lekceważeniem Ukrainy.



- To nieprzewidywalny rywal i jeżeli nie podejdziemy do tego meczu odpowiednio zmotywowani, to na pewno nie będzie łatwo - ocenił.

Polska - Ukraina. Kiedy mecz? O której godzinie? Liga Narodów siatkarzy

Mecz Polska - Ukraina odbędzie się 30 lipca. Początek spotkania o godzinie 13:30 polskiego czasu.