Badosa bez tytułu! Krecz w finale

Tenis

Mayar Sherif została triumfatorką turnieju WTA 250 na kortach ziemnych w rumuńskim mieście Jassy. Egipcjanka zdobyła tytuł po kreczu w finale hiszpańskiej tenisistki Pauli Badosy przy stanie 6:4, 4:0 dla zwyciężczyni.

Kobieta grająca w tenisa na ceglanym korcie, w białej koszulce i spodenkach, uderzająca piłkę rakietą.
PAP/EPA
Mayar Sherif triumfatorką turnieju WTA w Jassy po kreczu Pauli Badosy

30-letnia Sherif ostatni raz w finale grała w 2024 roku. To jej drugi tytuł w karierze, wcześniej była najlepsza w 2022 roku w Parmie.

 

Badosa, której na drodze ponownie stanęły problemy zdrowotne, również awansowała do pierwszego finału od 2024 roku. Na koncie ma cztery tytuły, to jej pierwsza przegrana w finałowym pojedynku.

 

W poniedziałek - mecz przeniesiono z niedzieli z powodu opadów deszczu - obie tenisistki zmierzyły się po raz trzeci, Egipcjanka objęła prowadzenie w bezpośredniej rywalizacji 2-1.

 

W drugiej rundzie turnieju w Jassach odpadła Katarzyna Kawa, która przegrała z rozstawioną z numerem piątym Węgierką Panną Udvardy 6:1, 5:7, 2:6.

 

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Badosa miała być rywalką Kawy w pierwszej rundzie turnieju WTA w Hamburgu, jednak teraz jej występ stoi pod znakiem zapytania.

 

W Rumunii miała startować też Maja Chwalińska. Finalistka French Open wycofała się jednak z powodu kontuzji odniesionej w pierwszej rundzie londyńskiego Wimbledonu.

 

Mayar Sherif - Paula Badosa 6:4, 4:0 i krecz Badosy.

AB, PAP
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MAYAR SHERIFPAULA BADOSATENISTURNIEJE ATP I WTAWTA 250
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