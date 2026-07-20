Badosa bez tytułu! Krecz w finale
Mayar Sherif została triumfatorką turnieju WTA 250 na kortach ziemnych w rumuńskim mieście Jassy. Egipcjanka zdobyła tytuł po kreczu w finale hiszpańskiej tenisistki Pauli Badosy przy stanie 6:4, 4:0 dla zwyciężczyni.
30-letnia Sherif ostatni raz w finale grała w 2024 roku. To jej drugi tytuł w karierze, wcześniej była najlepsza w 2022 roku w Parmie.
Badosa, której na drodze ponownie stanęły problemy zdrowotne, również awansowała do pierwszego finału od 2024 roku. Na koncie ma cztery tytuły, to jej pierwsza przegrana w finałowym pojedynku.
W poniedziałek - mecz przeniesiono z niedzieli z powodu opadów deszczu - obie tenisistki zmierzyły się po raz trzeci, Egipcjanka objęła prowadzenie w bezpośredniej rywalizacji 2-1.
W drugiej rundzie turnieju w Jassach odpadła Katarzyna Kawa, która przegrała z rozstawioną z numerem piątym Węgierką Panną Udvardy 6:1, 5:7, 2:6.
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Badosa miała być rywalką Kawy w pierwszej rundzie turnieju WTA w Hamburgu, jednak teraz jej występ stoi pod znakiem zapytania.
W Rumunii miała startować też Maja Chwalińska. Finalistka French Open wycofała się jednak z powodu kontuzji odniesionej w pierwszej rundzie londyńskiego Wimbledonu.
Mayar Sherif - Paula Badosa 6:4, 4:0 i krecz Badosy.Przejdź na Polsatsport.pl