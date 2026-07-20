Messi przemówił po finale MŚ 2026. "Minie trochę czasu, zanim ta rana się zagoi"

Piłka nożna

Argentyna nie sięgnęła po drugi z rzędu tytuł mistrzów świata. W finale przegrała z Hiszpanią po dogrywce. W poniedziałek głos po porażce zabrał Lionel Messi.

Lionel Messi w koszulce reprezentacji Argentyny podczas meczu.
fot. PAP
Lionel Messi

Argentyna długo utrzymywała czyste konto w meczu finałowym, a od trzeciej minuty doliczonego czasu gry musiała grać w osłabieniu po czerwonej kartce Enzo Fernandeza. Ostatecznie Hiszpania wygrała po golu Ferrana Torresa ze 106. minuty.

 

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- Ból jest ogromny. Minie trochę czasu, zanim ta rana się zagoi. Ale chcę też zachować wszystkie dobre rzeczy, wszystkie mecze, które odwróciliśmy, dając z siebie wszystko, i chwile, które na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Zawsze będę pamiętał wsparcie całego kraju, które wraz z pracą i wysiłkiem tej grupy, pozwoliło nam ponownie znaleźć się wśród najlepszych drużyn na świecie - napisał w mediach społecznościowych.

 

39-latek był jedną z największych gwiazd mundialu. Strzelił w nim osiem goli i zaliczył cztery asysty, będąc kluczową postacią ofensywy Argentyny. Bez jego liczb prawdopodobnie nie byłoby awansu do wielkiego finału


- Na ten moment trudno docenić to, co osiągnęliśmy, ale ta grupa naprawdę dotarła do dwóch finałów mistrzostw świata z rzędu. Dziękuję z całego serca za każdą wiadomość. Po raz kolejny udało nam się zjednoczyć jako naród, pokazując ogromną dumę z bycia Argentyńczykiem - dodał Messi.

 

Pogratulował też Hiszpanii zdobycia mistrzostwa świata.

 

Jego przyszłość pozostaje nieznana, choć z Interem Miami, w barwach którego występuje w Major League Soccer, wiąże go umowa do 2028 roku. Niedzielny finał był jego 207. występem w niebiesko-białej koszulce reprezentacji, w której gra od 21 lat.

PAP
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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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