Mistrzostwa świata rozpoczęte! Pierwsze starty Polaków w USA za nami

W próbie czasowej tuż przed Zwolińską uplasowała się Dominika Brzeska, natomiast najlepszy z Polaków Mateusz Polaczyk zajął 28. miejsce. Złote medale zdobyli utytułowana Australijka Jessica Fox oraz Brytyjczyk Joseph Clarke.

Mistrzostwa świata rozpoczynają cykl kwalifikacji do igrzysk Los Angeles 2028. Właśnie w Oklahoma City rozegrane zostaną za dwa lata olimpijskie zawody w slalomie kajakowym. Choć rywalizacja odbędzie się na nowym, przygotowywanym obok torze, już teraz zawodnicy mogą poznać lokalne warunki - przede wszystkim klimat.

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"Trzy tygodnie aklimatyzacji bardzo nam pomogły. Organizm zdążył przyzwyczaić się do ponad 35-stopniowych temperatur i wysokiej wilgotności. Na dni startowe prognozy mówią nawet o ponad 40 stopniach, ale wszyscy będą rywalizować w takich samych warunkach" - powiedział kanadyjkarz Kacper Sztuba, cytowany w komunikacie prasowym PZKaj.

Na wtorek zaplanowano kwalifikacje indywidualne oraz zawody drużynowe w K1, na środę eliminacje i rywalizację drużynową w C1. W czwartek odbędą się półfinały i finały w K1. W piątek wyłonieni zostaną mistrzowie świata w C1, a w sobotę imprezę zakończą zawody w crossie.

W mistrzostwach bierze udział dziesięcioosobowa reprezentacja Polski: Klaudia Zwolińska, Dominika Brzeska, Hanna Danek, Mateusz Polaczyk, Dariusz Popiela, Michał Pasiut, Kacper Sztuba, Michał Wiercioch, Szymon Nowobilski i Marek Kulczycki.

Wyniki próby czasowej crossu:

kobiety

1. Jessica Fox (Australia) 51,05

2. Katerina Bekova (Czechy) strata 0,03 s

3. Lois Leaver (W. Brytania) 0,12

...

15. Dominika Brzeska (Polska) 2,33

16. Klaudia Zwolińska (Polska) 2,42

21. Aleksandra Góra (Polska) 5,41

mężczyźni

1. Joseph Clarke (W. Brytania) 46,54

2. Jakub Krejci (Czechy) strata 0,16 s

3. David Llorente (Hiszpania) 0,44

...

28. Mateusz Polaczyk (Polska) 2,90

37. Marek Kulczycki (Polska) 3,85

72. Michał Pasiut (Polska)

Transmisje mistrzostw świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City na sportowych antenach Polsatu.

PAP