MŚ 2030 w sześciu krajach i na trzech kontynentach! Ile trzeba czekać na kolejne święto futbolu?

W październiku 2023 roku Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) ogłosiła, że na organizatorów MŚ 2030 wybrano jednomyślnie wspólną kandydaturę Hiszpanii, Maroka i Portugalii. Jednak trzy pierwsze mecze turnieju odbędą się, właśnie dla uczczenia stulecia narodzin mundialu, w Ameryce Południowej: Urugwaju, Argentynie i Paragwaju.

To oznacza, że wśród gospodarzy będą zarówno kraje europejskie, Ameryki Południowej, jak i przedstawiciel Afryki, co czyni kolejne mistrzostwa globu wydarzeniem bez precedensu. Do tej pory nigdy impreza nie gościła na dwóch różnych kontynentach, a rekordowy jeśli chodzi o liczbę krajów-gospodarzy była tegoroczna edycja w USA, Kanadzie i Meksyku.

Mundial rozpocznie się w Ameryce Południowej, aby - jak to określiła FIFA – "oddać hołd historii futbolu". Mecz otwarcia zostanie rozegrany w stolicy Urugwaju - Montevideo, na legendarnym Estadio Centenario, czyli obiekcie, na którym 100 lat wcześniej odbył się finał premierowej edycji, zakończonej triumfem gospodarzy.

ZOBACZ TAKŻE: Hiszpanie grzmią po tym, co zrobił sędzia. "Najbardziej skandaliczny finał"

Kolejne dwa mecze zaplanowano w Argentynie, która w 1930 roku była, podobnie jak teraz, wicemistrzem świata, oraz w Paragwaju, gdzie mieści się siedziba południowoamerykańskiej federacji (CONMEBOL).

Po rozegraniu tych spotkań reprezentacje z obu grup przeniosą się do Europy lub Afryki na resztę pierwszej rundy zmagań. W związku z tym FIFA zaplanowała dodatkowe dni przerwy dla drużyn grających pierwsze mecze w Ameryce Płd., aby miały czas na aklimatyzację i odpoczynek po długiej podróży.

Wszystkie sześć krajów goszczących spotkania mundialu ma zapewniony udział w turnieju bez gry w eliminacjach.

W turnieju, zgodnie z założeniami, podobnie jak w tym roku ma wziąć udział 48 reprezentacji i rywalizacja toczyć się będzie zgodnie z formułą wprowadzoną po raz pierwszy w MŚ 2026, ale głosów, że szef FIFA Gianni Infantino jest zwolennikiem poszerzenia stawki do 64 ekip nie brakuje. Ponownie łącznie ma zostać rozegranych 104 mecze.

Finał turnieju zostanie rozegrany 21 lipca na jednym ze stadionów głównych gospodarzy, a wśród najpoważniejszymi kandydatów wymieniane są madrycki Santiago Bernabeu, z którego na co dzień korzysta Real, lub nowy obiekt w marokańskiej Casablance.

Z powodu inauguracji w Ameryce Płd. mundial będzie pięć dni dłuższy niż w tym roku i potrwa rekordowe 44 dni.

Na Starym Kontynencie eliminacje do MŚ 2030 rozpoczną się po Euro 2028 i będą mieć całkiem inny niż do tej pory - ligowy - format.

AB, PAP