Mysiala odpowiada Sianosowi: Nie wierzę, że wymyśla te teksty. Upoluję go, chcę rewanżu z Kołeckim

43-letni Przemysław Mysiala przyznaje, że doskonale zdaje sobie sprawę z atutów ogromnego rywala, ale te nie robią na nim wrażenia. Sianos będzie większy, cięższy i niezwykle niebezpieczny w każdej wymianie, ale były mistrz FEN zna swoje przewagi.

– Sianos to wielki koń. Muszę uważać na każde uderzenie i nie wdawać się w niepotrzebne wymiany. Wydaje mi się, że jestem od niego dużo sprytniejszy. Cały wachlarz techniczny mam dużo lepszy i właśnie na tym będę bazował. Nie przeraża mnie jego gabaryt. Sianos nie jest mocniejszy niż Junior Dos Santos, z którym robiłem sparingi i dawałem sobie radę. Nie przeraża mnie rozmiar, wyjdzie z tego superwalka. Nikt nie ustąpi i będzie co oglądać – zapowiada.

Dla Mysiali będzie to pierwszy od dłuższego czasu występ w kategorii ciężkiej. Jak sam przyznaje, właśnie tam czuje się dziś najlepiej.

– Z wagą powyżej 93 kilogramów jestem dużo lepszym zawodnikiem. Zbijanie kilogramów z wiekiem coraz bardziej odbija się na organizmie. Ostatnio czułem ciosy, słabły mi nogi. Teraz czuję się mocniejszy, świeższy, bardziej wytrzymały i dynamiczny. Myślę, że kibice zobaczą dużo lepszego Mysialę niż w ostatnich walkach w kategorii półciężkiej. Wychodzę po wygraną w jak najlepszym stylu – przekonuje.

Utytułowany i zasłużony zawodnik klubu Mighty Bulls Gdynia nie ukrywa, że choć walczy już głównie dla sportowej satysfakcji, wielkie cele wciąż pozostają w jego głowie. Jeśli pokona olbrzyma z Kołobrzegu, chciałby po raz kolejny zmierzyć się z Szymonem Kołeckim. Porażka z mistrzem olimpijskim siedzi w głowie Mysiali.

– Wziąłem walkę z Sianosem dla wyzwania sportowego. Kocham to robić i nadal czuję się zdrowy. Nikomu nie muszę już nic udowadniać, walczyłem praktycznie wszędzie. Jeżeli jednak wygram z Sianosem, może otworzy się droga do rewanżu z Szymonem Kołeckim. Uważam, że miał fart, bo trafił na mnie w bardzo trudnym momencie mojego życia. Poszło mu łatwiej niż powinno. Może wrócimy do tego tematu po piątkowej gali – mówi.

Jednego kibice mogą być pewni. Mysiala nie zamierza kalkulować. Będzie ostrożny, ale w kontrolowanych warunkach i tak pójdzie na wojnę i dowiezie emocje.

– Dziękuję wszystkim, którzy przyjadą do Międzyzdrojów mnie wspierać. Nie umiem robić nudnych walk. Sam nie lubię ich oglądać, więc nie chcę ich dawać. Będą fajerwerki i będzie co oglądać. Obiecuję to z całego serca – kończy "Polish Bear".

Już w piątek 24 lipca podczas gali Babilon 59 w Amfiteatrze w Międzyzdrojach Marcin Sianos i Przemysław Mysiala zmierzą się w walce wieczoru w kategorii ciężkiej. Starcie może wyłonić kolejnego pretendenta do mistrzowskiego pasa, którego posiadaczem jest obecnie mistrz olimpijski Szymon Kołecki.

Karta walk Babilon 59:

Walka wieczoru (MMA 3 x 5 min):

120 kg: Marcin Sianos (8-9) vs Przemysław „Polish Bear” Mysiala (25-13-1)

Karta główna (MMA 3 x 5 min):

93 kg: Krzysztof Głowacki (2-2) vs Damian Kostrzewa (2-2)

84 kg: Szymon Herrmann (6-0) vs Łukasz „Brutal” Siwiec (9-5)

77 kg: Arli Kambilo (6-1) vs Kleverson Cruz (15-10)

66 kg: Erik Rushanyan (3-0) vs Filip Jarocki (5-8)

84 kg: Damian Piskorz (1-0) vs Patryk Domarus (2-2)

61 kg: Wojciech Pająk (2-1) vs Jakub Grigoryan (1-0)

77 kg: Marcin Kopcza (2-3-1) vs Andre „Angry” Langen (3-3)

77 kg: Seweryn Mańkowski (1-1) vs Bartosz Wieczorek (debiut)

Karta wstępna (MMA semi-pro 3 x 3 min):

77 kg: Michał Szczepański (2-0) vs Denis Budnik (debiut)

73 kg: Paweł Kopaczka (0-2) vs Alan Kin (7-3)

Informacja Prasowa