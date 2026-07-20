Najlepsze akcje polskich siatkarzy w trzecim tygodniu Ligi Narodów 2026 (WIDEO)

Siatkówka

W trzecim turnieju tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarze reprezentacji Polski rywalizowali w Chicago. Zobacz najlepsze akcje polskich siatkarzy w trzecim tygodniu VNL 2026.

Siatkarz w zielonej koszulce z nazwiskiem ASPARUKHOV i numerem 2 blokuje atak przeciwnika.
fot. FIVB
Najlepsze akcje reprezentacji Polski w siatkówce. Liga Narodów 2026 - turniej w Chicago.

Siatkarze reprezentacji Polski w trzecim tygodniu Ligi Narodów grali na turnieju w Chicago. Na inaugurację zagrali z Bułgarią i pokonali przeciwników 3:0. W starciu z Brazylią również odnieśli zwycięstwo 3:0, a dobrą passę podtrzymali w meczu z Francją, wygrywając 3:1. Na zakończenie turnieju zmierzyli się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych, którą pokonali 3:0.

 

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Kolejne mecze w ramach Ligi Narodów polscy siatkarze zagrają podczas turnieju finałowego. Zostanie on rozegrany w mieście Ningbo w Chinach w dniach 29 lipca - 2 sierpnia. W ćwierćfinale Polska zmierzy się z reprezentacją Ukrainy.

 

Najlepsze akcje polskich siatkarzy w trzecim tygodniu Ligi Narodów 2026 w załączonych materiałach wideo.


Asy serwisowe:

 

 

Punktowe bloki:

 

 

Efektowne ataki:

 



Najdłuższe akcje:

 

 

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026

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