Najlepsze akcje polskich siatkarzy w trzecim tygodniu Ligi Narodów 2026 (WIDEO)
W trzecim turnieju tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarze reprezentacji Polski rywalizowali w Chicago. Zobacz najlepsze akcje polskich siatkarzy w trzecim tygodniu VNL 2026.
Asy serwisowe reprezentacji Polski siatkarzy na turnieju w Chicago
Punktowe bloki reprezentacji Polski siatkarzy na turnieju w Chicago
Najlepsze ataki reprezentacji Polski siatkarzy na turnieju w Chicago
Najdłuższe akcje reprezentacji Polski siatkarzy na turnieju w Chicago
Bułgaria - Polska. Skrót meczu
Brazylia - Polska. Skrót meczu
Francja - Polska. Skrót meczu
Stany Zjednoczone - Polska. Skrót meczu
Siatkarze reprezentacji Polski w trzecim tygodniu Ligi Narodów grali na turnieju w Chicago. Na inaugurację zagrali z Bułgarią i pokonali przeciwników 3:0. W starciu z Brazylią również odnieśli zwycięstwo 3:0, a dobrą passę podtrzymali w meczu z Francją, wygrywając 3:1. Na zakończenie turnieju zmierzyli się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych, którą pokonali 3:0.
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Kolejne mecze w ramach Ligi Narodów polscy siatkarze zagrają podczas turnieju finałowego. Zostanie on rozegrany w mieście Ningbo w Chinach w dniach 29 lipca - 2 sierpnia. W ćwierćfinale Polska zmierzy się z reprezentacją Ukrainy.
Najlepsze akcje polskich siatkarzy w trzecim tygodniu Ligi Narodów 2026 w załączonych materiałach wideo.
Asy serwisowe:
Punktowe bloki:
Efektowne ataki:
Najdłuższe akcje:
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