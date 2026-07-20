Najlepsze akcje polskich siatkarzy w trzecim tygodniu Ligi Narodów 2026 (WIDEO)

Siatkarze reprezentacji Polski w trzecim tygodniu Ligi Narodów grali na turnieju w Chicago. Na inaugurację zagrali z Bułgarią i pokonali przeciwników 3:0. W starciu z Brazylią również odnieśli zwycięstwo 3:0, a dobrą passę podtrzymali w meczu z Francją, wygrywając 3:1. Na zakończenie turnieju zmierzyli się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych, którą pokonali 3:0.

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Kolejne mecze w ramach Ligi Narodów polscy siatkarze zagrają podczas turnieju finałowego. Zostanie on rozegrany w mieście Ningbo w Chinach w dniach 29 lipca - 2 sierpnia. W ćwierćfinale Polska zmierzy się z reprezentacją Ukrainy.

Najlepsze akcje polskich siatkarzy w trzecim tygodniu Ligi Narodów 2026 w załączonych materiałach wideo.



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WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026

RM, Polsat Sport