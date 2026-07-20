Nie żyje dwukrotny zdobywca Złotej Piłki. Przegrał walkę z chorobą

Pierwsze informacje o chorobie 75-latka pojawiły się już w styczniu, jednak wówczas rodzina sportowca poprosiła o uszanowanie prywatności i zapowiedziała, że nie będzie informować o stanie jego zdrowia.

O zmaganiach z nowotworem w czerwcu opowiedział sam "King Kev". W rozmowie ze stacją Sky Sports wyznał, że rak osiągnął najpoważniejsze, czwarte stadium. Niestety, pomimo wysiłków zespołu medycznego życia Keegana nie udało się uratować. Zmarł 20 lipca.

W trakcie kariery zawodniczej Anglik występował w takich klubach jak Liverpool, Newcastle United czy Hamburger SV. W 1982 roku w barwach Southampton został królem strzelców Premiership.

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Z kolei dla "The Reds" rozegrał 323 mecze, w których strzelił aż 100 goli. Z tą drużyną zdobył Puchar Europy w 1977 roku, dwukrotnie Puchar UEFA (1973, 1976), a także Puchar Anglii i trzy tytuły mistrza kraju.

Anglik to dwukrotny laureat Złotej Piłki - z 1978 i 1979 roku, reprezentując wówczas barwy niemieckiego Hamburgera SV. Przy okazji pierwszego zwycięstwa wyprzedził w plebiscycie takich zawodników jak Hans Krankl czy Paolo Rossi, a rok później pokonał m.in. Karl-Heinza Rummenigge oraz Michela Platiniego.

W kadrze "Lwów Albionu" wystąpił 63 razy i zdobył 21 bramek.

Po zawieszeniu butów na kołku Brytyjczyk rozpoczął karierę szkoleniowca. W lutym 1992 roku objął stery w Newcastle United. Najpierw uratował zespół przed spadkiem, a następnie wprowadził go do Premier League, by w sezonie 1995/1996 zdobyć z nim wicemistrzostwo kraju.

W latach 1999-2000 pełnił funkcję selekcjonera reprezentacji Anglii, z którą wystąpił na mistrzostwach Europy. W późniejszym okresie prowadził także Manchester City, z którym wywalczył awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w 2002 roku. Swoją karierę na ławce trenerskiej zakończył w 2008 roku po drugim, tym razem krótszym epizodzie w Newcastle.

"Z ogromnym smutkiem informujemy, że Kevin Keegan odszedł w wieku 75 lat (...). Był kochanym mężem, ojcem i dziadkiem. Rodzina pragnie podziękować wspaniałemu zespołowi medycznemu za wsparcie" - napisała rodzina piłkarza w oświadczeniu, cytowanym przez Sky Sports.

Former England player and manager Kevin Keegan has died aged 75. pic.twitter.com/VLWaADRrCd — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 20, 2026

ŁO, Polsat Sport