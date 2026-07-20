Norwegowie najlepszą drużyną Skandynawii! Duży awans w rankingu FIFA

Dania znalazła się na 21. miejscu, Szwecja na 37., Islandia na 74., Finlandia na 75., a Wyspy Owcze na 123. miejscu.

- Szwecja poprawiła się tylko o jedno miejsce i odpadła w 1/16 finału po porażce z Francją, natomiast Norwegia sensacyjnie doszła aż do ćwierćfinału i odpadła w nim po przegranej z Anglią 1:2. To wielkie osiągnięcie naszych młodszych braci - skomentował największy szwedzki dziennik "Aftonbladet" .

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- Już przed MŚ ogłosiliśmy, że jesteśmy najlepszą drużyną w Skandynawii, lecz u sąsiadów odebrano to z przymrużeniem oka. Teraz jest to już fakt - skomentowały norweskie media.

- Po historycznym dla nas awansie do ćwierćfinału najnowszy ranking FIFA to dla Norwegii ogromny sukces - podkreślił dziennik "Aftenposten".

- Lubimy i doceniamy duński futbol, ale to my jesteśmy teraz najlepsi. Pokazaliśmy, że gramy lepiej od Brazylii, którą pokonaliśmy w 1/16 finału i w Skandynawii to my jesteśmy teraz odpowiednikiem tej wielkiej piłkarskiej nacji - podkreślono w kanale telewizji TV2.

PAP