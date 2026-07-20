Oficjalnie! Najlepsi siatkarze fazy interkontynentalnej VNL

Najlepszym atakującym oraz najlepszym strzelcem wybrany został Aleksandar Nikolov. Bułgar zgromadził 278 punktów - lepszy w historii był jedynie Holender Nimir Abdel-Aziz, który w 2024 roku zdobył 284 punkty. W tym sezonie Nikolov odnotował 20 asów i wypracował dziesięciopunktową przewagę nad głównym rywalem, Belgiem Ferre Reggersem, który zgromadził 268 punktów.

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Francuzi mogą pochwalić się dwoma reprezentantami w najlepszej drużynie tej fazy VNL - Antoine Brizard został uznany za najlepszego rozgrywającego, a jego rodak Mathis Henno za najlepszego przyjmującego.

Kanadyjczyk Jackson Howe znalazł się na czele klasyfikacji najlepszych blokujących, 27-letni Dmytro Janczuk i 24-letni Japończyk Ran Takahashi zostali najlepszymi serwującymi - Ukrainiec odnotował również imponujący wskaźnik skuteczności serwisu, wynoszący 13,38%. Argentyńczyk Franco Massimino wyróżnił się jako najlepszy obrońca pierwszego etapu corocznych rozgrywek. 38-latek wykazał się 112 obronami i wyprzedził o 15 obron drugiego w klasyfikacji Berkaya Bayraktara z Turcji.

Najlepsi zawodnicy fazy interkontynentalnej VNL:

Najlepszy rozgrywający: Antoine Brizard

Najlepszy atakujący: Aleksandar Nikolov

Najlepszy punktujący: Aleksandar Nikolov

Najlepszy blokujący: Jackson Howe

Najlepszy zagrywający: Dmitrij Janczuk, Ran Takahashi

Najlepszy broniący: Franco Massimino

Najlepszy przyjmujący: Mathis Henno

MS, Polsat Sport