Oto najnowszy ranking WTA! Jak sklasyfikowano polskie tenisistki?
Iga Świątek zajmuje ósme miejsce w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek. Na czele niezmiennie od 21 października 2024 pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. Najlepsze zawodniczki odpoczywały po Wimbledonie i zmian nie było w czołowej "25".
Za Sabalenką plasują się Kazaszka Jelena Rybakina i Amerykanka Jessica Pegula.
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Pozostałe z Polek w czołowej setce nie zanotowały znaczących zmian - Maja Chwalińska nadal jest 22., Magdalena Fręch awansowała z 44. na 43. miejsce, a Magda Linette utrzymała 51. pozycję.
Pierwszy raz w karierze do drugiej setki awansowała natomiast Martyna Kubka, która wygrała turniej W75 w hiszpańskim mieście Vitoria-Gasteiz i teraz jest 185. 25-latka przy okazji nadchodzącego US Open będzie miała prawo pierwszy raz wystartować w wielkoszlemowych kwalifikacjach.
W rankingu The Race, obejmującym wyłącznie tegoroczne wyniki i na podstawie którego wyłonionych zostanie osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals, Świątek z dorobkiem 1954 pkt jest sklasyfikowana na 12. pozycji, a Chwalińska ma 1464 i zajmuje 21. miejsce. Prowadzenie zachowała Rosjanka Mirra Andriejewa - 4999.
Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 20 lipca 2026:
1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 8550 pkt
2. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) 8143
3. (3) Jessica Pegula (USA) 6301
4. (4) Coco Gauff (USA) 5649
5. (5) Mirra Andriejewa (Rosja) 5293
6. (6) Karolina Muchova (Czechy) 5168
7. (7) Linda Noskova (Czechy) 5119
8. (8) Iga Świątek (Polska) 4539
9. (9) Amanda Anisimova (USA) 4353
10. (10) Elina Switolina (Ukraina) 4351
...
22. (22) Maja Chwalińska (Polska) 1975
43. (44) Magdalena Fręch (Polska) 1208
51. (51) Magda Linette (Polska) 1051
131. (142) Katarzyna Kawa (Polska) 576
185. (221) Martyna Kubka (Polska) 417
205. (170) Linda Klimovicova (Polska) 376