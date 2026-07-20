Polacy świetnie zakończyli fazę zasadniczą Ligi Narodów! Zagrają z łatwiejszym rywalem w play-offach

Biało-czerwoni już po drugim meczu w Chicago, wygranym z Brazylią 3:0, byli pewni udziału w turnieju finałowym w chińskim Ningbo. Do końca jednak walczyli o jak najlepsze rozstawienie i teoretycznie łatwiejszego ćwierćfinałowego rywala. Ich niedzielne spotkanie z USA było ostatnim meczem fazy zasadniczej, a pozostałe wyniki ułożyły się tak, że jeszcze przed rozpoczęciem gry oba zespoły wiedziały, że zwycięzca w ćwierćfinale zagra z Ukrainą, a na przegranego czekają mistrzowie świata - Włosi.

Walkę o łatwiejszą drogę do finału wygrała Polska, która pokonała USA pewnie 3:0.

- Amerykanie na pewno byli bardzo pewni siebie przed meczem, widać było dużo uśmiechu i luzu, natomiast spotkanie pokazało, że cały czas trzeba być uważnym, bo przeciwnik może zaatakować tak, jak my to zrobiliśmy. Myślę, że naprawdę mocno na nich nacisnęliśmy od początku i widać było, że im się gra nie kleiła. Mieli swoje momenty, bo to są klasowi zawodnicy, ale, oprócz początku trzeciego seta, to my kontrolowaliśmy przebieg meczu i nie pozwoliliśmy im na zbyt dużo. Naprawdę graliśmy mądrze taktycznie, w bloku, w zagrywce, w ataku kończyliśmy trudne piłki - analizował Komenda.

Polski rozgrywający przestrzegł jednak przed lekceważeniem ćwierćfinałowego rywala, który już niejednokrotnie w tej edycji Ligi Narodów pokazał, że jest jakościową drużyną.

- Myślę, że trener cieszył się, bo wiedział, że spotkanie z USA będzie trudne, a tak naprawdę w żadnym secie nawet nie graliśmy na przewagi, tylko dość spokojnie wygrywaliśmy. To jest piękne i może napawać optymizmem przed finałami, ale pokora musi być cały czas z nami, bo każdy mecz układa się inaczej, a Ukraina to jest nieprzewidywalny rywal i jeżeli nie podejdziemy do tego spotkania odpowiednio zmotywowani, to na pewno nie będzie łatwo. Cieszymy się z tego, co wykonaliśmy w Chicago, natomiast wiemy, że jeszcze niczego nie wygraliśmy - podkreślił zawodnik Bogdanki LUK Lublin.

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Trener Polaków Nikola Grbić zdradził, że tuż przed meczem z USA uczulał swoich podopiecznych, by nie próbowali kalkulować, z kim lepiej zagrać w ćwierćfinale, a po prostu grali swoją najlepszą siatkówkę.

- Przed spotkaniem powiedziałem zawodnikom, że dla mnie kalkulacje, z kim będziemy grać, jeśli wygramy albo przegramy, nie mają znaczenia. Musimy grać z każdym. Jeśli chcemy być pierwsi, a chcemy, to musimy wygrywać z każdym, nie ma znaczenia, czy to ćwierćfinał, półfinał, czy finał. Wiedzieliśmy, że mecz z USA będzie trudny, ale oczekiwałem dobrego spotkania, bo dla Amerykanów to też była okazja, żeby grać w ćwierćfinale z Ukrainą i mieć łatwiejszą drogę do ewentualnego finału. Oczekiwałem dużo lepszego meczu, ale ich wcześniejsza porażka z Bułgarią zostawiła ślad, więc nie grali swojej najlepszej siatkówki - podsumował trener Grbić i dodał, że trudno mu czasem ocenić, czy to Polska gra tak dobrze, czy przeciwnik tak słabo.

Serbski szkoleniowiec był jednak zadowolony z występu biało-czerwonych w Chicago, a szczególnie z tego, jak reagowali na problemy na boisku.

- To był bardzo dobry turniej, przegraliśmy tylko jednego seta. Mieliśmy trudne momenty, szczególnie w pierwszym i drugim secie z Francją, z USA na początku trzeciego seta i to są sytuacje, w których musimy się skupić, musimy się zresetować i wrócić do naszego poziomu, bo jeśli nie zmienimy nic, to możemy przegrać. Bardzo mi się podobało, że była reakcja po drugim secie z Francją i z USA też, więc jestem zadowolony - ocenił trener.

Ćwierćfinałowe spotkanie będzie drugim Polski z Ukrainą w tej edycji Ligi Narodów. Wcześniej obie ekipy zmierzyły się w pierwszym turnieju fazy zasadniczej w chińskim Linyi, gdzie Ukraińcy sprawili biało-czerwonym bardzo dużo problemów. Prowadzili już nawet 2:0, ale druga część meczu należała do zespołu trenera Grbicia, który finalnie wygrał 3:2. Później Ukraina pokonała m.in. Brazylię 3:1 i Włochy 3:0, by z bilansem siedmiu zwycięstw oraz pięciu porażek pierwszy raz w historii awansować do turnieju finałowego Ligi Narodów.

Trenerem ukraińskiej drużyny jest Raul Lozano, który w latach 2005-08 prowadził reprezentację Polski. Argentyńczyk jest uważany za szkoleniowca, który rozpoczął budowę potęgi polskiej siatkówki, pod jego wodzą po latach bez sukcesów biało-czerwoni zostali w 2006 roku wicemistrzami świata.

W półfinale zwycięzca tego meczu zagra z lepszym z pary Turcja - Słowenia.

Biało-czerwoni w poniedziałek wyruszą w podróż powrotną do Polski, a już w środę spotkają się w Spale na treningi przed turniejem finałowym. Faza pucharowa w Ningbo rozpocznie się 29 lipca, a finał i mecz o brąz zaplanowano na 2 sierpnia.

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AB, PAP