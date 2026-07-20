Marek Magiera: Polska młodzież rośnie w siłę

Polacy w Chicago zagrali "swoje", nie dając szans Bułgarii, Brazylii, Francji i USA. Nikola Grbić po ostatnim meczu powiedział w rozmowie z Volleyball World, że ma nadzieję, że to jeszcze nie jest szczyt formy drużyny, bo zwyczajnie jest na niego jeszcze trochę za wcześnie. W Ningbo w ćwierćfinale Polacy zagrają z Ukrainą. Pozostałe pary tworzą Japonia – Chiny, Słowenia – Turcja, Włochy – USA.

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Nieco w cieniu seniorskich zmagań we Włoszech rozgrywane były mistrzostwa Europy w kategorii U-18. Tytuł mistrzowski wywalczyli Polacy, prowadzeni przez trenera Jacka Nawrockiego. W fazie grupowej Polacy pokonali Islandię, Słowenię, Finlandię, Grecję i Serbię po 3:0 oraz Turcję i Włochy po 3:1. Najtrudniejszą przeprawę stanowił półfinał wygrany z Bułgarią po tie-breaku. W finale Polacy pokonali Francję 3:1.



To kolejny sukces naszej utalentowanej młodzieży, która dołączyła tym samym do wybitnych juniorów z reprezentacji prowadzonych przez Ireneusza Mazura, Grzegorza Rysia i Sebastiana Pawlika. Wczoraj przy okazji komentowania meczu VNL Kuba – Włochy porozmawialiśmy chwilę na tematy juniorskie z Piotrem Gruszką, który w 1997 został mistrzem świata juniorów, a rok wcześniej mistrzem Europy.



– Świetny wynik, wspaniała sprawa – mówi Piotr Gruszka. – Ciekawe teraz, ilu z tych chłopaków przebije się do dużego grania i będzie osiągało sukcesy w seniorskiej siatkówce. Ważne, żeby regularnie grali w klubach, bo to podstawa. I brawa dla Jacka Nawrockiego, który jak mało kto nadaje się do tej pracy.



Rzeczywiście lista siatkarzy, których "dotknął" Nawrocki, pracując z młodzieżą w Spale, jest imponująca, teraz możemy do niej dopisać kolejne nazwiska. Rozgrywający: Jakub Przybyłkowicz, Wojciech Łobaczewski. Atakujący: Adam Potempa. Przyjmujący: Karol Leppert, Bartosz Fidyk, Arkadiusz Wlazły, Mateusz Oczko, Adam Małecki. Środkowi: Marcel Biernikowicz, Cezary Ślusarz, Kevin Posłuszny, Mikołaj Pachura. Libero: Kacper Wiśniewski i Łukasz Malek.



Przybyłkowicz został uznany za Najbardziej Wartościowego Gracza (MVP) oraz najlepszego rozgrywającego, Adam Potempa wybrany został najlepszym atakującym, a Marcel Biernikowicz jednym z dwóch najlepszych środkowych.



Niedawno na naszych łamach i antenach poświęciliśmy dużo miejsca młodzieżowym mistrzostwom Polski w ramach turnieju Kinder Joy of Moving. Wielu ze złotych medalistów U-18 całkiem niedawno oglądaliśmy w rywalizacji "trójek" i "czwórek". To pokazuje, jak wartościowa jest piramida szkolenia w dyscyplinie, co przekłada się nie tylko na masowość i zainteresowanie, ale także na wyniki sportowe.



Lista sukcesów naszych juniorskich reprezentacji jest imponująca.



Mistrzostwa świata. Kategoria U-21, złoto: 1997, 2003, 2017, brąz: 2021, U-19: złoto: 2015, 2021, srebro: 2026, brąz: 1999.



Mistrzostwa Europy. Kategoria U-22 i U-20: złoto: 1996, 2014, srebro: 2022, 2026, brąz: 2016. Kategoria U-19 i U-18, złoto: 2005, 2015, 2026, srebro: 2001, 2003, 2007, brąz: 1995, 1997.



Przy wymienionych wyżej medalach, oczywiście w różnych latach, swój udział mieli między innymi: Bartłomiej Lemański, Aleksander Śliwka, Artur Szalpuk, Tomasz Fornal, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak i Maksymilian Granieczny, czyli siatkarze, którzy ostatni weekend spędzili w drużynie reprezentacyjnej Nikoli Grbicia na turnieju VNL w Chicago.