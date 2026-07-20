Polska - USA. Skrót meczu reprezentacji siatkarzy w Lidze Narodów (WIDEO)

Siatkarze reprezentacji Polski już po dziesięciu spotkaniach fazy interkontynentalnej Ligi Narodów zapewnili sobie awans do turnieju finałowego. Zostanie on rozegrany w mieście Ningbo w Chinach w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

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W pierwszym tygodniu VNL 2026 Polacy rywalizowali w chińskim mieście Linyi (10-14 czerwca). Pokonali tam Kubę 3:0, a w kolejnych meczach przegrali 2:3 ze Słowenią i 2:3 z Japonią. Na zakończenie turnieju wygrali z Ukrainą 3:2.



Kolejne mecze rozegrali w Gliwicach (24-28 czerwca). Na inaugurację zmierzyli się z Belgią i wygrali 3:2. W kolejnym meczu, również po tie-breaku, pokonali Turcję. Z Niemcami piąty set nie był potrzebny - Polska wygrała 3:1 i zgarnęła komplet punktów. Na zakończenie drugiego tygodnia gospodarze zagrali z Argentyną i wygrali 3:1.

Na zakończenie fazy interkontynentalnej Polacy grali w Chicago (15-19 lipca), gdzie na inaugurację zmierzyli się z Bułgarią i pewnie wygrali 3:0. W spotkaniu z Brazylią również odnieśli zwycięstwo 3:0, a dobrą passę podtrzymali w meczu z Francją, wygrywając 3:1. Na zakończenie turnieju zagrali z USA i pokonali rywali 3:0.

Polacy zakończyli fazę interkontynentalną Ligi Narodów z bilansem dziesięć zwycięstw i dwie porażki na drugim miejscu w tabeli. Przed nimi rywalizacja w turnieju finałowym, który zostanie rozegrany w mieście Ningbo w Chinach w dniach 29 lipca - 2 sierpnia. W ćwierćfinale zmierzą się z Ukrainą.

Polska - USA. Skrót meczu siatkarzy:

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Najwięcej punktów: Bartłomiej Bołądź (16), Wilfredo Leon (14) – Polska; Matthew Anderson (13) – USA. Polacy byli skuteczniejsi w ataku i lepiej punktowali blokiem (9-3).



Polska – USA 3:0 (25:20, 25:21, 25:19)

Polska: Bartłomiej Bołądź, Szymon Jakubiszak, Wilfredo Leon, Tomasz Fornal, Bartłomiej Lemański, Marcin Komenda – Jakub Popiwczak (libero) oraz Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Kewin Sasak, Jan Firlej. Trener: Nikola Grbić.

USA: Jeffrey Jendryk, Matthew Anderson, Jake Hanes, Micah Christenson, Torey Defalco, Merrick McHenry – Erik Shoji (libero) oraz Micah Ma'a, Ethan Champlin, Taylor Averill, Cole Hartke. Trener: Karch Kiraly.

Sędziowie: Stefano Cesare (Włochy) – Juan F. Rivera (Portoryko).

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026

RM, Polsat Sport