Polskie kluby poznały potencjalnych rywali w europejskich pucharach! Świetne losowanie dla Lecha

Górnik Zabrze już we wtorek rozpocznie zmagania w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Piłkarze Michala Gasparika w II rundzie zmierzą się z tureckim Fenerbahce.

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Trzeba przyznać, że zadanie jest bardzo trudne. Mimo że szanse na awans nie są zbyt duże, wicemistrzowie Polski poznali właśnie potencjalnych rywali, z którymi mogą zagrać w III rundzie kwalifikacji. Będzie to austriacki Sturm Graz albo szkockie Hearts.

Lech Poznań również rozpocznie rywalizację w el. LM od II rundy. Jego rywalem będzie Aarhus GF. Jeśli uda mu się wyeliminować mistrza Danii, rozegra dwumecz ze zwycięzcą rywalizacji między Sabah Baku (Azerbejdżan) - KuPS Kuopio (Finlandia). Piłkarzem azerskiego klubu jest były zawodnik Lecha Tymoteusz Puchacz.

Spotkania 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów zostaną rozegrane 4-5 i 11 sierpnia, a polskie ekipy ewentualnie będą gospodarzami pierwszych meczów.

Potencjalni rywale polskich zespołów w europejskich pucharach:

III runda el. Ligi Mistrzów: Lech Poznań/Aarhus GF - Sabah Baku/KuPS Kuopio

III runda el. LM: Górnik Zabrze/Fenerbahce - Sturm Graz/Hearts

III runda el. Ligi Europy: Jagiellonia Białystok - (losowanie o godz. 13)

III runda el. Ligi Konferencji: Raków Częstochowa/Valletta FC - (losowanie o godz. 14)

III runda el. LK: GKS Katowice/MSK Zilina - (losowanie o godz. 14)

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HP, Polsat Sport