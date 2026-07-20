Ponad milion kibiców na ulicach Madrytu! Hiszpania powitała mistrzów świata

Piłka nożna

Król Hiszpanii Filip VI Burbon podziękował piłkarzom "La Roja" za zdobycie w niedzielę tytułu mistrzów świata podczas poniedziałkowego spotkania w podmadryckim pałacu Zarzuela, rezydencji hiszpańskiego monarchy.

Tłum kibiców świętujących na placu Cibeles w Madrycie, trzymających flagi Hiszpanii i transparenty.
fot: PAP
Ponad milion kibiców przywitało świeżo upieczonych piłkarskich mistrzów świata

Niedzielne zwycięstwo w finałowym meczu mundialu, jak określił Filip VI, któremu podczas audiencji towarzyszyły królowa Letycja oraz córki Eleonora i Zofia, zostało okupione dużym zmęczeniem.

 

- Jesteście zmęczeni, ale jakież to jest cudowne zmęczenie, prawda? - zapytał retorycznie piłkarzy Hiszpanii król Filip VI.

 

Monarcha odnotował, że w związku z nową formułą mistrzostw świata wygrany przez Hiszpanów turniej był mundialem o największej w historii liczbie uczestników - 48, co, jak dodał, nadaje jeszcze większego znaczenia niedzielnemu osiągnięciu ekipy "La Roja".

 

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Król podziękował też trenerowi Luisowi de la Fuente, a także członkom jego sztabu szkoleniowego. Drogę do sukcesu na mundialu Hiszpanów określił mianem "odysei". Dodał, że została ona zakończona dużym cierpieniem i "poobijaniem" w meczu przeciwko Argentynie, który Hiszpanie po dogrywce wygrali 1:0.

 

Po popołudniowym powrocie z USA do Hiszpanii piłkarze tego kraju spotkali się w Madrycie także z premierem Pedro Sanchezem, po czym skierowali do centrum stolicy, gdzie na placu Cibeles wezmą udział w wieczornej fecie.

 

W związku z liczną obecnością kibiców pozdrawiających na ulicach Madrytu kadrę Hiszpanii autobus z ekipą "La Roja" przybędzie na plac Cibeles z około godzinnym opóźnieniem.

 

Podczas przejazdu przez centrum Madrytu kibice ubrani w koszulki reprezentacji Hiszpanii i machający flagami tego kraju skandują hasła na cześć podopiecznych trenera Luisa de la Fuentesa: "Jesteście mistrzami!", "Niech żyje Hiszpania!", "Dziękujemy!", "Jesteście królami świata!".

 

Wśród ponad 1 mln kibiców zgromadzonych na placu Cibeles i w jego sąsiedztwie pojawiły się też osoby z transparentami krytykującymi władze FIFA, m.in. "Infantino do dymisji!". W rozmowie z mediami negatywnie wypowiadali się oni na temat poziomu sędziowania podczas MŚ i "sprzyjaniu Argentynie" przez arbitrów podczas mundialu.

 

Zabawa na placu Cibeles powinna zakończyć się we wtorek po północy. W jej trakcie na scenie pojawią się piłkarze, członkowie sztabu szkoleniowego Hiszpanii, a także liczni muzycy. Na scenie koncertować będzie m.in. Barce, Alex Martini, Ana Mena, Lola Indigo, Aitana oraz DJ Pawly.

PAP
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