Poruszające słowa legendy po śmierci Kevina Keegana. "Mój bohater. Mój przyjaciel"

Był nazywany "Królem Kevem" oraz "Potężna Myszą" (Mighty Mouse) ze względu na ogromną waleczność przy stosunkowo niskim wzroście (173 cm). Do tego drugiego przydomka nawiązał Liverpool w pożegnalnym wpisie na portalu X.

"Nasza 'Mighty Mouse', twoje dziedzictwo w Liverpoolu na zawsze zapisze się w historii.

ZOBACZ TAKŻE: Tragiczny finał fety w Hiszpanii. Nie żyje dwóch kibiców

Keegana pożegnał również klub Newcastle United, w którym występował jako zawodnik, natomiast jako trener wprowadził do Premiership w 1993 roku, a trzy lata później wywalczył wicemistrzostwo Anglii.

"Jesteśmy zdruzgotani wiadomością o śmierci Kevina Keegana, jednej z najbardziej kultowych, wpływowych i uwielbianych postaci w historii naszego klubu. Jako piłkarz, wniósł na St. James’ Park światowej klasy talent, ambicję i wiarę, pomagając zmienić postrzeganie tego, czym może być Newcastle United. Jako menedżer rozpalił nasze miasto. Kevin dał kibicom nadzieję i dumę, prowadząc drużynę, której styl, duch i pasja urzekły kibiców na całym świecie. Był kimś o wiele więcej niż tylko gwiazdą show-biznesu" - napisano w oświadczeniu klubu.

Jeden z najbardziej znanych podopiecznych Keegana w Newcastle, napastnik Alan Shearer, dodał na portalu X.

"Mój bohater. Mój menedżer. Mój przyjaciel. Śpij spokojnie, szefie".

PAP