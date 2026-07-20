Poruszające słowa legendy po śmierci Kevina Keegana. "Mój bohater. Mój przyjaciel"

Piłka nożna

Słynny angielski piłkarz i trener Kevin Keegan, dwukrotny zdobywca Złotej Piłki (1978, 1979), zmarł w wieku 75 lat po walce z chorobą nowotworową. Anglik był postacią niezwykle szanowaną w środowisku piłkarskim, dlatego tuż po informacjach o jego śmierci zewsząd zaczęły napływać wyrazy współczucia i pożegnania ze strony klubów oraz zawodników.

Portret Kevina Keegana w średnim wieku, w czarno-białej tonacji, z ręką przy skroni, w stroju sportowym.
fot: PAP
Kevin Keegan

Był nazywany "Królem Kevem" oraz "Potężna Myszą" (Mighty Mouse) ze względu na ogromną waleczność przy stosunkowo niskim wzroście (173 cm). Do tego drugiego przydomka nawiązał Liverpool w pożegnalnym wpisie na portalu X.

 

"Nasza 'Mighty Mouse', twoje dziedzictwo w Liverpoolu na zawsze zapisze się w historii.

 

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Keegana pożegnał również klub Newcastle United, w którym występował jako zawodnik, natomiast jako trener wprowadził do Premiership w 1993 roku, a trzy lata później wywalczył wicemistrzostwo Anglii.

 

"Jesteśmy zdruzgotani wiadomością o śmierci Kevina Keegana, jednej z najbardziej kultowych, wpływowych i uwielbianych postaci w historii naszego klubu. Jako piłkarz, wniósł na St. James’ Park światowej klasy talent, ambicję i wiarę, pomagając zmienić postrzeganie tego, czym może być Newcastle United. Jako menedżer rozpalił nasze miasto. Kevin dał kibicom nadzieję i dumę, prowadząc drużynę, której styl, duch i pasja urzekły kibiców na całym świecie. Był kimś o wiele więcej niż tylko gwiazdą show-biznesu" - napisano w oświadczeniu klubu.

 

Jeden z najbardziej znanych podopiecznych Keegana w Newcastle, napastnik Alan Shearer, dodał na portalu X.

 

"Mój bohater. Mój menedżer. Mój przyjaciel. Śpij spokojnie, szefie".

PAP
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