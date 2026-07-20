Poznaliśmy króla strzelców mundialu 2026! Wyprzedził Messiego w ostatniej chwili

Mbappe zdobył łącznie aż 10 goli podczas całego turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku. O ostatecznym kształcie klasyfikacji najlepszych snajperów przesądził niezwykle widowiskowy mecz o trzecie miejsce pomiędzy Anglią a Francją (6:4). Zawodnik Realu Madryt wpisał się w nim na listę strzelców dwukrotnie, co ostatecznie pozwoliło mu wyprzedzić drugiego w zestawieniu Lionela Messiego.

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Argentyńczyk nie zdołał powiększyć swojego dorobku w finałowym starciu, przez co jego licznik zatrzymał się na ośmiu trafieniach. Ośmiokrotny laureat Złotej Piłki stracił także prowadzenie w klasyfikacji strzelców wszech czasów mistrzostw świata - Mbappe wyprzedził go o jedno trafienie (22 do 21).

Trzecie miejsce na podium zajęli ex aequo Erling Haaland z Norwegii oraz Jude Bellingham z Anglii. W przypadku napastnika Manchesteru City warto podkreślić, że rozegrał on o dwa spotkania mniej niż reszta stawki, ponieważ jego reprezentacja pożegnała się z turniejem już w ćwierćfinale.

To już drugie tego typu wyróżnienie dla Mbappe w historii jego występów na mistrzostwach świata i zarazem drugie z rzędu, po tym, jak wygrał tę klasyfikację z ośmioma golami na koncie w 2022 roku. Co więcej, Francuz został pierwszym zawodnikiem od 1970 roku, który zdobył 10 lub więcej goli na jednym mundialu. Wówczas takim samym dorobkiem bramkowym popisał się Gerd Muller.

MŚ 2026. Końcowa klasyfikacja strzelców

10 - Kylian Mbappe (Francja)



8 - Lionel Messi (Argentyna)



7 - Erling Haaland (Norwegia)

Jude Bellingham (Anglia)



6 - Harry Kane (Anglia)

Ousmane Dembele (Francja)



5 - Mikel Oyarzabal (Hiszpania)



4 - Julian Quinones (Meksyk)

Ismaila Sarr (Senegal)

Vinicius Junior (Brazylia)



3 - Yoane Wissa (DR Konga)

Elijah Just (Nowa Zelandia)

Deniz Undav (Niemcy)

Johan Manzambi (Szwajcaria)

Jonathan David (Kanada)

Matheus Cunha (Brazylia)

Ismael Saibari (Maroko)

Brian Brobbey (Holandia)

Kai Havertz (Niemcy)

Cody Gakpo (Holandia)

Folarin Balogun (USA)

Cristiano Ronaldo (Portugalia)

Raul Jimenez (Meksyk)

Romelu Lukaku (Belgia)

Charles De Ketelaere (Belgia)

Lautaro Martinez (Argentyna)

Bukayo Saka (Anglia)

ŁO, Polsat Sport/PAP