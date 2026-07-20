Prezes federacji pospieszył się z ogłoszeniem. 64 zespoły na MŚ w 2030 roku?

Tuż po zakończeniu piłkarskich mistrzostw świata w 2026 roku, szef CONMEBOL opublikował w mediach społecznościowych materiał zapowiadający kolejny mundial.

"Kolejny turniej gramy u siebie! W 2030 roku nadchodzą mistrzostwa świata w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju. To wielka szansa dla futbolu, aby uczcić stulecie mistrzostw świata rywalizacją z udziałem 64 drużyn" - przekazał.

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Taki format, formalnie zgłoszony przez organizację już w kwietniu 2025 roku, zagwarantowałby bezpośredni awans wszystkim dziesięciu państwom z Ameryki Południowej.

Mimo stanowczych deklaracji Paragwajczyka, FIFA nie potwierdziła oficjalnie zwiększenia liczby uczestników. Gianni Infantino już zabrał głos na ten temat, jednak stonował nastroje dotyczące powiększenia mundialu.

"To temat, który zostanie zbadany i omówiony przez odpowiednie komitety po tych mistrzostwach świata. Kiedy organizujesz taki turniej, ważne jest, aby zaprojektować go dla całego świata, a nie tylko dla Europy i Ameryki Południowej" - zaznaczył prezydent FIFA.

Koncepcja rozgrywek składających się ze 128 meczów spotyka się obecnie ze sprzeciwem przedstawicieli europejskiej UEFA oraz północnoamerykańskiej CONCACAF.

Gospodarzami MŚ 2030 wybrano Hiszpanię, Portugalię oraz Maroko, gdzie rozegrana zostanie zdecydowana większość spotkań. Jednocześnie, w ramach hołdu dla pierwszego mundialu z 1930 roku, po jednym meczu inaugurującym zorganizują Urugwaj, Argentyna oraz Paragwaj.

Miejsce rozegrania finału, zaplanowanego na 21 lipca 2030 roku, nie zostało jeszcze ostatecznie ustalone. O organizację decydującego starcia ubiegają się obiekty w Madrycie, Barcelonie i Casablance.

ŁO, Polsat Sport