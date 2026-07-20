Scaloni zabrał głos. "To jedyne słowo, które przychodzi mi do głowy"

Piłka nożna

Lionel Scaloni - selekcjoner reprezentacji Argentyny, która przegrała w finale mistrzostw świata z Hiszpanią 0:1 po dogrywce - przyznał, że rywale byli lepsi i zwyciężyli zasłużenie. Podkreślił jednocześnie, że dotarcie do decydującego spotkania to wielki sukces jego piłkarzy.

Trener Argentyny, Lionel Scaloni, podczas meczu trzyma się za głowę.
Lionel Scaloni nie ukrywał smutku po porażce Argentyny

- Hiszpanie byli od nas lepsi, wygrali zasłużenie, muszę się z tym zgodzić, taka jest prawda. Ale będę pielęgnował w pamięci to, co osiągnęli moi piłkarze i wartość tego, że dotarliśmy tak daleko. Myślę, że dopiero po jakimś czasie to docenimy - powiedział Scaloni, który w 2022 roku triumfował z "Albicelestes" w mundialu w Katarze.

 

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Trener zaznaczył, że Argentyna jest wielka, gdy wygrywa, ale potrafi też zachować się godnie, gdy doznaje porażki.

 

- Pokazaliśmy, że potrafimy przegrywać. Przegraliśmy mecz, akceptujemy to, przyjmujemy na klatę i musimy się podnieść. Teraz dominuje smutek, ale mamy świadomość, że daliśmy z siebie wszystko. Nie zapominamy, o tym, ile kosztowało nas, żeby być w tym miejscu, a trzeba wspomnieć, że nie byliśmy w tym turnieju w optymalnej dyspozycji. Na pewno stać nas na lepszą grę - dodał.

 

48-letni Scaloni ocenił, że niezależnie od finałowej porażki, występ jego zespołu zasługuje na ogromne uznanie.

 

- Oczywiście, że chcieliśmy wygrać i daliśmy z siebie wszystko, by to osiągnąć. Ale w głębi duszy czuję wdzięczność. To jedyne słowo, które przychodzi mi do głowy i które miesza się w wraz ze smutkiem. Dziękuję zawodnikom i kibicom. To był wspaniały turniej - podsumował. 

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