Scaloni zabrał głos. "To jedyne słowo, które przychodzi mi do głowy"

- Hiszpanie byli od nas lepsi, wygrali zasłużenie, muszę się z tym zgodzić, taka jest prawda. Ale będę pielęgnował w pamięci to, co osiągnęli moi piłkarze i wartość tego, że dotarliśmy tak daleko. Myślę, że dopiero po jakimś czasie to docenimy - powiedział Scaloni, który w 2022 roku triumfował z "Albicelestes" w mundialu w Katarze.

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Trener zaznaczył, że Argentyna jest wielka, gdy wygrywa, ale potrafi też zachować się godnie, gdy doznaje porażki.

- Pokazaliśmy, że potrafimy przegrywać. Przegraliśmy mecz, akceptujemy to, przyjmujemy na klatę i musimy się podnieść. Teraz dominuje smutek, ale mamy świadomość, że daliśmy z siebie wszystko. Nie zapominamy, o tym, ile kosztowało nas, żeby być w tym miejscu, a trzeba wspomnieć, że nie byliśmy w tym turnieju w optymalnej dyspozycji. Na pewno stać nas na lepszą grę - dodał.

48-letni Scaloni ocenił, że niezależnie od finałowej porażki, występ jego zespołu zasługuje na ogromne uznanie.

- Oczywiście, że chcieliśmy wygrać i daliśmy z siebie wszystko, by to osiągnąć. Ale w głębi duszy czuję wdzięczność. To jedyne słowo, które przychodzi mi do głowy i które miesza się w wraz ze smutkiem. Dziękuję zawodnikom i kibicom. To był wspaniały turniej - podsumował.