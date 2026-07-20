Selekcjoner Hiszpanii nie krył wzruszenia. "To zaszczyt im towarzyszyć"

Bramkę na wagę zwycięstwo i sięgnięcia po Puchar Świata zdobył Ferran Torres w 106. minucie gry, czyli na początku drugiej połowy dogrywki.

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- Powinniśmy strzelić gola wcześniej, ale bramkarz rywali Emiliano Martinez obronił kilka strzałów. Powinniśmy być bardziej skuteczni pod bramką, ale to finał mistrzostw świata i wiedzieliśmy, że będziemy musieli cierpieć, że nic nie przyjdzie łatwo - powiedział de la Fuente w telewizyjnej rozmowie.

Szkoleniowiec, który dwa lata temu poprowadził Hiszpanię do mistrzostwa Europy, podkreślił, że jest "bardzo dumny, zwłaszcza z tego pokolenia zawodników, którzy dorastali z myślą o byciu najlepszą drużyną". Wskazał, że jego zespołowi od dawna towarzyszy presja, że powinien być najlepszy, powinien wszystko wygrywać.

- Ci zawodnicy mają wyjątkowy potencjał i talent. To zaszczyt im towarzyszyć. Jestem bardzo wzruszony. Każdy z nich dawał z siebie wszystko, każdy mógł być przykładem dla całej grupy, dla całej ekipy, dla swoich znajomych, bliskich, dla własnych rodzin. Ci piłkarze już wygrali wszystko i są przykładem dla Hiszpanii i hiszpańskiej młodzieży – podkreślił.