Szał po porażce Argentyny! Kamienie i butelki poleciały w kierunku policji

Podczas meczu, ciszy w argentyńskich miastach nie przerwał charakterystyczny gwar, jaki wybucha zwykle, gdy „Albicelestes” strzelą gola. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:0 dla Hiszpanii, która zdobyła zwycięską bramkę w dogrywce.

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Po zakończeniu spotkania pod Obeliskiem w Buenos Aires zebrały się tysiące osób, choć tłum nie był tak gęsty jak po półfinałowym zwycięstwie nad Anglią. Wśród odzianych w biało-błękitne barwy kibiców smutek z powodu wyniku mieszał się z dumą z osiągnięć drużyny.

W nocy w Buenos Aires doszło do incydentów, gdzie grupy osób rzucały kamienie i butelki w stronę policjantów. Co najmniej 15 osób zostało zatrzymanych – podała stacja TN.

Setki fanów zgromadziły się też w innych miastach, w tym w La Placie, stolicy prowincji Buenos Aires. Mimo widocznego żalu ze straconej szansy na obronę tytułu, kibice wymachiwali argentyńskimi flagami, tańczyli i śpiewali mundialowe piosenki.

Argentyńskie media przyznają w komentarzach, że w finałowym spotkaniu to Hiszpanie przeważali i wygrali zasłużenie. Wyrażają jednak przy tym wdzięczność dla selekcjonera Lionela Scaloniego i jego zespołu, szczególnie kapitana Lionela Messiego, za radość, którą sprawili kibicom w ostatnich latach.

„Porażka, która nie wymazuje historii, ale pozostawia sprawy do rozwiązania: Argentyna przegrała z Hiszpanią i będzie musiała się odbudować” – napisał dziennik „La Nacion”, podkreślając, że teraz argentyńska reprezentacja będzie musiała „zacząć nową historię”, być może już bez Messiego.

„Dziękujemy, Leo, sprawiłeś nam już ogromną radość” – napisał „La Nacion”.

Gazeta podkreśla, że łzy kapitana „Albicelestes” po otrzymaniu srebrnego medalu odzwierciedlały uczucia całego kraju. Dziennik ocenił, że Hiszpania kontrolowała grę od początku do końca, a Argentyna dotrwała do dogrywki tylko dzięki bramkarzowi Emiliano „Dibu” Martinezowi, ale i jego dobra gra nie wystarczyła, by doprowadzić do rzutów karnych.

„Hiszpania wygrała z reprezentacją Argentyny, która przybyła na finał bez paliwa. Ostatni taniec Messiego zakończył się łzami” – ocenił z kolei dziennik „Clarin”, podkreślając, że mistrzostwo świata wywalczone w Katarze w 2022 roku pozostanie największym sukcesem kariery reprezentacyjnej 39-letniego zawodnika pochodzącego z Rosario.

Również dziennik „Pagina 12” przyznał, że na boisku dominowali Hiszpanie. Zaznaczył jednak przy tym, że gdy minie smutek, „pozostanie ogromne znaczenie drużyny, która ze swoim liderem Lionelem Messim zapisała się wielkimi literami w historii światowego futbolu”.

Prezydent Argentyny Javier Milei poinformował, że ogłosi dzień wolny w poniedziałek lub wtorek, zależnie od tego, kiedy reprezentacja wróci do kraju i będzie chciała spotkać się z fanami.

MS, PAP