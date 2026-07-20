Tak Hajto podsumował zachowanie Paredesa. Widzi jedno wyjście

Piłka nożna

- To było MMA w czystej postaci - przyznał Przemysław Iwańczyk w programie "Polsat Mundial Cast", oceniając zachowanie Leandro Paredesa po zakończeniu finału MŚ 2026. Ekspert Polsatu Sport Tomasz Hajto uważa, że Argentyńczyk powinien zostać ukarany.

Fragmenty nagrania z finału Mistrzostw Świata 2026 pokazujące szarpaninę między zawodnikami Argentyny i Hiszpanii po końcowym gwizdku.
fot. Polsat Sport/Instagram
Hajto zabrał głos ws. Paredesa

Reprezentacja Hiszpanii pokonała Argentynę 1:0 po dogrywce w finale mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Decydującego gola w 106. minucie spotkania strzelił Ferran Torres.

 

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Tuż po końcowym gwizdku zawodnikom obu drużyn puściły nerwy. Zapisy wideo pokazują, że gdy tylko sędzia Slavko Vincic zakończył mecz, Leandro Paredes podszedł do Erica Garcii i chwycił go za szyję. Potem szarpnął Gaviego i powalił go na murawę, co zapoczątkowało dłuższą przepychankę pomiędzy piłkarzami.

 

- To było MMA w czystej postaci - przyznał Przemysław Iwańczyk w programie "Polsat Mundial Cast".

 

Były reprezentant Polski Marek Jóźwiak domaga się ukarania Paredesa.

 

- Bandytyzm - zaznaczył. - Minimum roczne zawieszenie. To nie miało nic wspólnego ze sportem. Powinien się przenieść do klatki MMA. Byłem zdziwiony, że Scaloni wprowadził zawodnika, który jest rozbójnikiem - powiedział.

 

Takie samo zdanie ma ekspert Polsatu Sport Tomasz Hajto, który również nie miał złudzeń, że Paredes dosłownie bił hiszpańskiego pomocnika.

 

- Uważam, że powinien być co najmniej na rok zawieszony. To była ewidentnie przekroczona granica, nawet takiej moralności piłkarskiej - oznajmił. 

 

Jóźwiak twierdzi, że odpowiedzialność za ten incydent ponoszą również sędziowie. Jego zdaniem podczas mundialu pozwolili piłkarzom na zbyt wiele.

 

- To była normalna bandyterka i powinien za to iść do kryminału. Argentyńczycy nie potrafili się pogodzić, że są zespołem słabszym - podsumował.

 

HP, Polsat Sport
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